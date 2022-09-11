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رئيس الوزراء الأوكراني يندد بالموقف السلبي لصندوق النقد حيال بلاده

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 سبتمبر 2022, 08:21 صباحا
رئيس الوزراء الأوكراني يندد بالموقف السلبي لصندوق النقد حيال بلاده
رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال يلقي كلمة أمام مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في لوغانو بسويسرا. 4 يوليو 2022. (أ ف ب)
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ندد رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال، السبت بـ«الموقف السلبي» لصندوق النقد الدولي، مبديًا قلقه بشأن «التأخيرات» الحاصلة في مراجعة الصندوق لطلب المساعدة الذي قدمته أوكرانيا.

وقال شميغال، في منتدى يالطا للاستراتيجية الأوروبية في كييف «نلاحظ موقفًا سلبيًا» من جانب صندوق النقد، خلافًا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يتصرفان بأسلوب «قيادي»، وفق وكالة «فرانس برس».

وطلبت أوكرانيا من صندوق النقد في أغسطس، برنامج مساعدات جديدًا لأن اقتصادها الذي تضرر بشدة من الغزو الروسي يواجه خطر الانكماش بأكثر من 30% هذا العام.

وأضاف شميغال: «نبذل قصارى جهدنا.. أرسلنا لهم كل الوثائق، وندعو صندوق النقد الدولي إلى تكثيف نشاطه».

جهد دولي أكبر لمساعدة أوكرانيا
ويُفترض أن تكون مساعدة صندوق النقد جزءًا من جهد دولي أكبر تقوده خصوصًا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمساعدة أوكرانيا في التعامل مع عواقب الحرب.

وفي إطار هذه الجهود، أعطى وزراء مال الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر، الجمعة، لتقديم مساعدة إضافية بقيمة خمسة مليارات يورو في شكل قرض لكييف التي تأمل في الحصول على الأموال قبل نهاية الشهر.

وقال شميغال إنه من المقرر أن يعطي الاتحاد الأوروبي أيضًا منحة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار في أكتوبر المقبل.

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والمساعدات الغربية الموعودة لأوكرانيا على المدى القصير يجب أن تصل إلى 39 مليار يورو، لكن هذا المبلغ يبدو أنه سيكون غير كافٍ إلى حد كبير، لأنه احتُسِب على افتراض أن الغزو الروسي سينتهي في أغسطس، وفق ما قال دبلوماسي أوروبي، كما أنه لا يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الهائلة لإعادة إعمار البلاد.

وقدر البنك الدولي، الجمعة، الكلفة «الحالية» لعملية إعادة الإعمار هذه بنحو 349 مليار يورو، معتبرًا أنها «ستزيد في الأشهر المقبلة مع استمرار الحرب».

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