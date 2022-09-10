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ألمانيا.. تظاهرة تطالب برفع الأجور بنسبة 8% في قطاع الصناعة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 سبتمبر 2022, 09:11 مساء
ألمانيا.. تظاهرة تطالب برفع الأجور بنسبة 8% في قطاع الصناعة
متظاهرون يرفعون يافطة في مدينة لايبزيغ شرق ألمانيا. (أ ف ب)
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تظاهر نحو ألفي شخص وفقًا لنقابة «IG Metall» الألمانية النافذة السبت في لايبزيغ (ساكسونيا) للمطالبة برفع الأجور بنسبة 8% في قطاع الصناعة، وهو المطلب الأبرز منذ العام 2008 على خلفية التضخم والتباطؤ الاقتصادي.

تظاهر المشاركون الذين كان معظمهم يرتدي ملابس حمراء في وسط مدينة لايبزيغ، رافعين  شعار «الخريف أيضًا سيكون ساخنًا»؛ للحصول على هذه الزيادة، التي قد تشمل 3.8 مليون موظف في هذا القطاع وفق «فرانس برس».

وقال رئيس النقابة يورغ هوفمان للمتظاهرين، «الآن ليس الوقت المناسب لضبط النفس، إنه وقت الحصول على زيادة كبيرة بنسبة 8% في الأجور وبدلات التدريب في صناعة المعادن والكهرباء».

 التأثير على المفاوضات الأولى 
وبالتالي تعتزم النقابة التأثير على المفاوضات الأولى التي ستبدأ في منتصف سبتمبر. ولن تكون الإضرابات المحتملة ممكنة إلا اعتبارًا من 28 أكتوبر مع نهاية فترة الحوار الاجتماعي الإلزامي.

من جهتها، تطالب منظمة أصحاب العمل «Gesamtmetall» بعدم تغيير الرواتب راهنًا بسبب «التحديات والشكوك الكبيرة» التي تواجهها الشركات، بين أزمة الطاقة والنزاع في أوكرانيا ونقص المواد الأولية.

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وقالت إيرين شولز، الرئيسة الإقليمية لنقابة «IG Metall Berlin-Brandenburg-Saxony» إن عدم إقرار زيادة سيكون «غير منطقي في وقت ترتفع الأسعار بقوة وتزداد تكاليف المعيشة كل يوم تقريبًا».

وارتفع معدل التضخم مجددًا في ألمانيا في أغسطس إلى 7.9% خلال عام واحد، وقد يبلغ 10% بحلول نهاية العام، في سابقة منذ الخمسينات. وأعلنت الحكومة الألمانية في 4 سبتمبر أنها ستفرج عن 65 مليار يورو لصالح تعزيز القدرة الشرائية.

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