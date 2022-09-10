بوتين: روسيا مستعدة لزيادة صادرات الحبوب إلى 50 مليون طن خلال العام

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ستصدر 30 مليون طن من الحبوب بنهاية العام، ومستعدة لزيادة هذه الكمية إلى 50 مليون طن.

ولم يدل بوتين بتفاصيل، لكن وزارة الزراعة قالت قبل أسبوع إن روسيا مستعدة لتصدير 30 مليون طن من الحبوب في النصف الثاني من 2022، بحسب «رويترز».

وارتفعت أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم في الأشهر الأخيرة؛ مما أثار مخاوف من حدوث مجاعة في الدول الأكثر فقرًا. ومن بين الأسباب وراء ذلك يأتي الصراع في أوكرانيا، وهي إلى جانب روسيا من أكبر منتجي الحبوب على مستوى العالم، وكذلك الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية على البحر الأسود على مدى خمسة أشهر.

استئناف الصادرات الأوكرانية

غير أن الأوضاع هدأت مع استئناف الصادرات الأوكرانية وإن كانت بكميات قليلة نسبيًا، بموجب اتفاق مع روسيا توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة في يوليو.

وكرر بوتين في تصريحات بثها التلفزيون، خلال اجتماع عبر الإنترنت مع مجلس الأمن الروسي، نفس الشكوى التي عبر عنها يوم الأربعاء من أن الاتفاق، الذي سينتهي في نوفمبر ما لم يتفق الأطراف على تمديده، لم يقدم أي ميزة لروسيا أو للدول الأشد فقرًا.

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وقال ناطق باسم الأمم المتحدة فيما يتعلق بمبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود يوم الأربعاء الماضي إن 30% من المواد الغذائية التي غادرت أوكرانيا توجهت إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

اتفاق التصدير عبارة عن عملية تجارية

لكن الأمم المتحدة قالت أيضًا إن اتفاق التصدير عبارة عن عملية تجارية تقودها آليات السوق وليس الدوافع الإنسانية. وعبر الكرملين عن توقعاته بأن يناقش بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، الذي انتقد الاتفاق، هذه القضية حين يجتمعان في أوزباكستان الأسبوع المقبل.

وذكرت وزارة الزراعة الروسية في الخامس من أغسطس أن روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، من المتوقع أن تصدر 50 مليون طن من الحبوب في الموسم الجديد، الذي يحل في الفترة من يوليو إلى يونيو 2023 في حالة وصول محصولها إلى الهدف الذي أعلنه بوتين في مايو، وهو 130 مليون طن.