بلينكن يزور المكسيك الإثنين لإجراء محادثات اقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط

يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين إلى المكسيك؛ لإجراء محادثات ثنائية تركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الجارين، بحسب ما أعلنت الخارجية الأميركية.

وأورد بيان للخارجية مساء الخميس أن بلينكن سيشارك في ترؤس اجتماع لـ«الحوار الاقتصادي الاميركي المكسيكي العالي المستوى»، وهو منتدى يبحث في إطاره البلدان علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، حسب وكالة «فرانس برس».

وتأتي زيارة بلينكن بعدما زار الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور واشنطن الشهر الفائت، حيث أعلن نظيره جو بايدن عزمهما على «رص الصفوف» في مواجهة أزمة المهاجرين عند الحدود المشتركة والتضخم.

والبلدان جزء من اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الساري منذ يوليو العام 2021 بديلا من اتفاق التجارة الحرة في أميركا الشمالية (ألينا) العائد الى العام 1994.

وقبل جائحة فيروس «كورونا» المستجد، كانت المكسيك الشريك التجاري الثاني للولايات المتحدة بعد الصين، مع تبادل سنوي تتجاوز قيمته 675 مليار دولار، بحسب الممثلية التجارية للبيت الأبيض. ومن أبرز المواضيع الخلافية بين البلدين ملف الهجرة وسياسة الطاقة.