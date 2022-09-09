Atwasat

الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيواصل رفع معدلات الفائدة حتى مطلع 2023

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 سبتمبر 2022, 08:14 مساء
الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيواصل رفع معدلات الفائدة حتى مطلع 2023
شعار مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي الأميركي بالمقر في واشنطن، 4 مايو 2022، (ا ف ب)
alwasat radio

شدّد عضو في مجلس حكّام الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي)، الجمعة، على وجوب جعل مكافحة التضخّم أولوية للهيئة المالية التي تعتزم مواصلة رفع معدّلات الفائدة حتى مطلع العام 2023 على الأقل، للحد من ارتفاع الأسعار.

وقال كريستوفر وولر إن «إعادة التضخّم بشكل فعلي ومستدام نحو نسبة 2% المستهدفة (ستتطلب) رفع معدّلات الفائدة الرئيسية حتى مطلع العام المقبل»، مشيرا إلى أن وتيرة هذه الآلية تتوقف على مدى تحسن الوضع الاقتصادي، حسب وكالة «فرانس برس».

وتابع وولر في كلمة ألقاها في فيينا (النمسا) «سنواصل مكافحة التضخم بقوة»، واصفا الأمر بأنه «معركة». ويعمد الاحتياطي الفدرالي إلى رفع معدّلات الفائدة منذ مارس الماضي؛ لإبطاء وتيرة الطلب وخفض الأسعار، حيث تتراوح معدّلات الفائدة الرئيسية حاليا بين 2,25 و2,50%.

ويعقد الاحتياطي الفدرالي اجتماعه المقبل في 20 و21 سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن يعلن على أثره رفع معدّلات الفائدة الرئيسية بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

واضاف وولر «أدعم رفعا كبيرا» لمعدلات الفائدة الرئيسية بما يتيح إبطاء وتيرة الطلب، لكنه حذّر من أن خفض التضخم إلى نحو 2%، وهي النسبة التي تعد ملائمة للعجلة الاقتصادية، «سيستغرق وقتا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا

تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا
«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟

«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟
كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا

كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا
المنتخب الجزائري يتوج بلقب كأس العرب للناشئين

المنتخب الجزائري يتوج بلقب كأس العرب للناشئين
جاكرتا تستعين بـ«الزومبي» لحض السكان على استخدام النقل العام

جاكرتا تستعين بـ«الزومبي» لحض السكان على استخدام النقل العام
القضاء الأميركي يتهم مستشار ترامب السابق بالاحتيال

القضاء الأميركي يتهم مستشار ترامب السابق بالاحتيال
تركيا ترفض قرارات اجتماع مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية

تركيا ترفض قرارات اجتماع مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية
انخفاض «مقلق» لعدد وحيد القرن جنوب أفريقيا

انخفاض «مقلق» لعدد وحيد القرن جنوب أفريقيا
تشارلز الثالث يخاطب البريطانيين والعالم يرثي الملكة إليزابيث

تشارلز الثالث يخاطب البريطانيين والعالم يرثي الملكة إليزابيث
محاولات للم شمل أوروبا في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

محاولات للم شمل أوروبا في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة
جريدة «الوسط»: تحشيد عسكري ينذر بمواجهات على مشارف ورشفانة

جريدة «الوسط»: تحشيد عسكري ينذر بمواجهات على مشارف ورشفانة
مانشستر يونايتد يستهل الدوري الأوروبي بخسارة تاريخية من ريال سوسيداد

مانشستر يونايتد يستهل الدوري الأوروبي بخسارة تاريخية من ريال سوسيداد
متهم بعدة قضايا.. القبض على تاجر مخدرات هارب من سجن زليتن في بنغازي

متهم بعدة قضايا.. القبض على تاجر مخدرات هارب من سجن زليتن في بنغازي
قادة العالم يعزون في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

قادة العالم يعزون في وفاة الملكة إليزابيث الثانية
النصر يعزز صفوف فريقه بمدرب صربي ولاعبين جدد

النصر يعزز صفوف فريقه بمدرب صربي ولاعبين جدد
وفاة الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما

وفاة الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما
تداعيات «كورونا».. أميركا تبحث عن سعاة بريد وألمانيا عن سباكين وأستراليا عن مهندسين

تداعيات «كورونا».. أميركا تبحث عن سعاة بريد وألمانيا عن سباكين وأستراليا عن ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تحل القروض الحكومية للشباب أزمة السكن في ليبيا؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تحل القروض الحكومية للشباب أزمة السكن في ليبيا؟
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا: العقوبات الغربية لم تتمكن من تقويض استقرارنا المالي
روسيا: العقوبات الغربية لم تتمكن من تقويض استقرارنا المالي
رئيس الاحتياطي الفدرالي: يجب التحرك بحزم في مواجهة التضخم لتجنب العواقب المؤلمة على الأسر
رئيس الاحتياطي الفدرالي: يجب التحرك بحزم في مواجهة التضخم لتجنب ...
محاولات للم شمل أوروبا في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة
محاولات للم شمل أوروبا في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة
النفط يرتفع بدعم من الإمدادات المهددة ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي
النفط يرتفع بدعم من الإمدادات المهددة ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي
الذهب يرتفع مع ضعف الدولار ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي ضئيل
الذهب يرتفع مع ضعف الدولار ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي ضئيل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في 2002
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في ......
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي...
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين...
من بلد خزائنه فارغة إلى نمو قوي.. كيف تخلصت اليونان من أزمتها المالية؟
من بلد خزائنه فارغة إلى نمو قوي.. كيف تخلصت اليونان من ......
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين الكهرباء لباريس
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين ......
المزيد
الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيواصل رفع معدلات الفائدة حتى مطلع 2023
الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيواصل رفع معدلات الفائدة حتى ......
بوتين سيناقش اتفاقية الحبوب الأوكرانية مع إردوغان
بوتين سيناقش اتفاقية الحبوب الأوكرانية مع إردوغان...
الهند تقيد صادرات الأرز بعد ارتفاع الأسعار المحلية
الهند تقيد صادرات الأرز بعد ارتفاع الأسعار المحلية...
الذهب يرتفع مع ضعف الدولار ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي ضئيل
الذهب يرتفع مع ضعف الدولار ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي ضئيل...
النفط يرتفع بدعم من الإمدادات المهددة ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي
النفط يرتفع بدعم من الإمدادات المهددة ويتجه لتسجيل انخفاض ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط