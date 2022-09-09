الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيواصل رفع معدلات الفائدة حتى مطلع 2023

القاهرة - بوابة الوسط

شدّد عضو في مجلس حكّام الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي)، الجمعة، على وجوب جعل مكافحة التضخّم أولوية للهيئة المالية التي تعتزم مواصلة رفع معدّلات الفائدة حتى مطلع العام 2023 على الأقل، للحد من ارتفاع الأسعار.

وقال كريستوفر وولر إن «إعادة التضخّم بشكل فعلي ومستدام نحو نسبة 2% المستهدفة (ستتطلب) رفع معدّلات الفائدة الرئيسية حتى مطلع العام المقبل»، مشيرا إلى أن وتيرة هذه الآلية تتوقف على مدى تحسن الوضع الاقتصادي، حسب وكالة «فرانس برس».

وتابع وولر في كلمة ألقاها في فيينا (النمسا) «سنواصل مكافحة التضخم بقوة»، واصفا الأمر بأنه «معركة». ويعمد الاحتياطي الفدرالي إلى رفع معدّلات الفائدة منذ مارس الماضي؛ لإبطاء وتيرة الطلب وخفض الأسعار، حيث تتراوح معدّلات الفائدة الرئيسية حاليا بين 2,25 و2,50%.

ويعقد الاحتياطي الفدرالي اجتماعه المقبل في 20 و21 سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن يعلن على أثره رفع معدّلات الفائدة الرئيسية بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

واضاف وولر «أدعم رفعا كبيرا» لمعدلات الفائدة الرئيسية بما يتيح إبطاء وتيرة الطلب، لكنه حذّر من أن خفض التضخم إلى نحو 2%، وهي النسبة التي تعد ملائمة للعجلة الاقتصادية، «سيستغرق وقتا».