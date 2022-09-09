بوتين سيناقش اتفاقية الحبوب الأوكرانية مع إردوغان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الكرملين الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان اتفاقا يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا قوبل بانتقادات روسية متكررة.

وحدد الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا الذي رعته تركيا والأمم المتحدة في يوليو الماضي ثلاثة موانئ لكييف لتصدير الحبوب في ظل الحصار الروسي، لكن موسكو انتقدت الاتفاق بشكل متزايد، قائلة إن صادراتها لا تزال تعاني من تبعات العقوبات الغربية المفروضة عليها، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلن بوتين هذا الأسبوع أن معظم الشحنات تصل إلى أوروبا، لا الدول الفقيرة حيث الحاجة الأكبر لها. ونفى مسؤولون أوكرانيون الأمر بينما لا تعكس بيانات جمعتها مجموعة رقابة تشكّلت في إطار الاتفاق مزاعم بوتين.

وقال بوتين الجمعة عند بدء اجتماع لمجلس الأمن الروسي «نرى أن من المناسب زيادة الإمدادات لأفقر دول» العالم. واتهمت موسكو الغرب أيضا بمنع الصادرات الروسية من خلال العقوبات التي تفرضها بسبب الحرب في أوكرانيا.

وانتقد بوتين كذلك قرار المفوضية الأوروبية منع «الأسواق في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية» من استيراد الأسمدة من روسيا وحليفتها بيلاروسيا عبر الموانئ الأوروبية. ومضى يقول «التمييز في حق دول في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية غير مقبول».