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الهند تقيد صادرات الأرز بعد ارتفاع الأسعار المحلية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 سبتمبر 2022, 03:59 مساء
الهند تقيد صادرات الأرز بعد ارتفاع الأسعار المحلية
عمال يفرغون جوالات الأرز من شاحنة إمداد في ميناء الأرز الرئيسي بالهند بولاية أندرا براديش. (رويترز)
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قال مسؤول حكومي كبير، الجمعة، إن الهند قيدت صادرات الأرز، بعد أن قفزت الشحنات بشكل حاد في الأشهر القليلة الماضية، وسط مخاوف حيال محصول الموسم الجديد بسبب تسجيل معدل أدنى من المتوسط لهطول الأمطار في أربع ولايات رئيسية منتجة للأرز.

وحظرت السلطات صادرات الأرز المكسور، وفرضت رسوما بنسبة 20% على صادرات درجات مختلفة من الأرز الخميس، فيما تحاول الهند، أكبر مصدر للحبوب في العالم، دعم الإمدادات وتهدئة الأسعار المحلية بعد أن أدى هطول دون المتوسط للأمطار الموسمية إلى تقليص الزراعة، بحسب وكالة «رويترز».

أسعار الأرز المكسور تقفز
وقال سودهانشو باندي، أكبر موظف بوزارة شؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام، للصحفيين إن أسعار الأرز المكسور قفزت 38% منذ بداية العام مع ارتفاع الصادرات خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس إلى 2.13 مليون طن، من 1.58 مليون طن قبل عام.

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وأضاف باندي «كانت هناك زيادة هائلة في صادرات الأرز المكسور في السنوات الأربع الماضية»، موضحا أن إنتاج الأرز في البلاد ينخفض بما يصل إلى 12 مليون طن في أسوأ السيناريوهات.

وارتفعت صادرات الأرز الهندية، في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022 إلى 15.25 مليون طن من 14.5 مليون طن في الفترة نفسها قبل عام.

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