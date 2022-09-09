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النفط يرتفع بدعم من الإمدادات المهددة ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 سبتمبر 2022, 10:28 صباحا
النفط يرتفع بدعم من الإمدادات المهددة ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي
حفارات تعمل بقطاع النفط، (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفعت أسعار النفط الجمعة، مدعومة باهتمام المستثمرين بتهديد روسيا بوقف صادرات النفط والغاز لبعض المشترين، لكن الخام يتجه لتسجيل التراجع الأسبوعي الثاني مع تأثر الطلب بالزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية وتأثير القيود المرتبطة بفيروس كورونا في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.3% إلى 89.37 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات، أو 0.1% إلى 83.64 دولار، وفق وكالة «رويترز».

«نقص المعروض لا يزال يمثل مشكلة»
وقالت المحللة في شركة (سي.إم.سي ماركتس) للخدمات المالية، تينا تنج، «بشكل أساسي، يشير الانخفاض الحاد في احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي إلى أن نقص المعروض لا يزال يمثل مشكلة سائدة في أسواق النفط الفعلية، لكن مخاوف الركود قد تستمر في الضغط».

- واشنطن تطالب بالإبقاء على إنتاج النفط مرتفعا بعد قرارات «أوبك بلس»

ويتجه الخامان القياسيان للنفط لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 4%، مع تراجع السوق في وقت ما هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى منذ يناير الماضي.

وأعاق هذا الانخفاض الشح الواضح في المعروض وسط تهديد روسيا بقطع تدفقات النفط لأي دولة تدعم وضع حد أقصى لسعر خامها، إلى جانب خفض بسيط للإنتاج من جانب منظمة أوبك وحلفائها، وتوقعات أضعف لنمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الخميس، إنها تتوقع ارتفاع إنتاج الخام الأميركي بمقدار 540 ألف برميل يوميا، إلى 11.79 مليون برميل يوميا في 2022، انخفاضا من توقعات سابقة بزيادة الإنتاج بمقدار 610 آلاف برميل يوميا.

وقال محللون إنه في ضوء توقعات العرض، فإن عمليات البيع، التي قللت المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم في منتصف الأسبوع، ربما تكون مبالغا فيها، إذ الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، يمكن أن يتعافى سريعا.

وقال محللو بنك أستراليا الوطني «التنبؤ بالطلب الصيني أكثر صعوبة، لكن إعادة الفتح بعد كوفيد شهدت سابقا تراجعا بدلا من ارتفاع الطلب تدريجيا».

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