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رئيس الاحتياطي الفدرالي: يجب التحرك بحزم في مواجهة التضخم لتجنب العواقب المؤلمة على الأسر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 سبتمبر 2022, 05:03 مساء
رئيس الاحتياطي الفدرالي: يجب التحرك بحزم في مواجهة التضخم لتجنب العواقب المؤلمة على الأسر
رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، 27 يوليو 2022 ( أ ف ب)
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أكد رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي الأميركي، جيروم باول، ضرورة «التحرك بحزم في مواجهة التضخم لتجنب العواقب المؤلمة على الأسر مع استمرار زيادة الأسعار»، وتكرار ما حدث في أواخر سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن الماضي.

وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي خلال المؤتمر النقدي السنوي لمعهد كاتو: «يجب أن نتصرف بحزم كما فعلنا في السابق وأن نثابر حتى يتم إنجاز المهمة. من أجل تجنب ذلك»، وفق وكالة «فرانس برس».

باول: يمكننا تجنب التكاليف الاجتماعية الباهظة
وأضاف «نعتقد أنه يمكننا تجنب هذا النوع من التكاليف الاجتماعية الباهظة»، التي اضطر الاحتياطي الفدرالي في ذلك الوقت إلى فرضها لخفض التضخم وضمان استقرار الأسعار.

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تشديد السياسة النقدية ضرورة
وحذر جيروم باول مجددا من أن الوقت ينفد، مشيرا إلى أن التاريخ يحذر من التيسير المبكر للسياسة النقدية، في إشارة إلى أن الاحتياطي الفدرالي يجب أن يواصل تشديد سياسته من أجل إبطاء الاستهلاك، رغم المخاوف من حدوث ركود.

ورفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة الرئيسية أربع مرات منذ مارس، وهي الآن في نطاق 2.25 إلى 2.50%. ويُتوقع أن يرفعها مرة أخرى في 21 سبتمبر، في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، وهي هيئة صنع القرار التابعة له. وعلى الطاولة مقترح برفع الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية مرة أخرى.

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