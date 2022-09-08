روسيا: العقوبات الغربية لم تتمكن من تقويض استقرارنا المالي

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن العقوبات الغربية التي فرضت بعد التدخل العسكري في أوكرانيا لم تتمكن من تقويض الاستقرار المالي لبلاده.

وأوضح، ميشوستين خلال منتدى موسكو المالي، اليوم الخميس، أن «عقوبات غير مسبوقة فرضت على بلادنا. لكن مدبريها لم يحققوا هدفها الرئيسي. لقد فشلوا في تقويض استقرارنا المالي»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

موسكو: خففنا الأثر السلبي للأعمال العدائية ضدنا

وأضاف أمام العديد من صانعي القرار الاقتصاديين أن «الحكومة، وبالتعاون مع البنك المركزي الروسي، نجحت في تخفيف الأثر السلبي للأعمال العدائية ضد مواطنينا وشركاتنا، بشكل كبير».

وتابع: «خلافًا للمخاوف في بادئ الأمر، ارتفعت الاستثمارات في الفصل الثاني بنسبة 4%».

وقال إن تباطؤ الاقتصاد حتمي في مواجهة سيل العقوبات، «لكن لم يتبين أنه مدمر»؛ فيما تراجع إجمالي الناتج الداخلي الروسي «بحوالي 1% بحسب وزارة التنمية الاقتصادية» في الأشهر الستة الأولى من 2022.

روسيا فخورة بعدم حدوث انكماش كبير

وتابع رئيس الوزراء الروسي: «توقعنا حدوث انكماش عميق. لكن هذا لم يحصل»، معتبرًا أن روسيا تخرج من هذه الفترة «بشكل أقوى وبجهوزية أفضل».

من جانب آخر، أشار ميشوستين إلى أن محاولة الغرب للحد من صادرات الطاقة من روسيا أدت إلى زيادة طبيعية في عائدات النفط والغاز بمقدار النصف تقريبًا.

موسكو تسعى إلى تسهيل وصول المستثمرين الأجانب إليها

ولتأكيد الأداء الجيد للاقتصاد الروسي العام 2022، دعا ميشوستين البنك المركزي إلى تبسيط وصول المستثمرين الأجانب إلى السوق الروسية، لا سيما هؤلاء المستعدون لدفع التعاملات بالعملة المحلية وليس بالدولار الأميركي، عملة التداول الرئيسية في العالم.

والثلاثاء الماضي، أعلن عملاق الغاز الروسي «غازبروم» الذي تملك الدولة غالبية أسهمه، أن الصين ستدفع من الآن وصاعدًا عقودها بالروبل واليوان بدلا من الدولار.

وأوضح ميشوستين أن خفضًا كبيرًا في استخدام الدولار هو توجه للمدى الطويل، داعيًا الدول التي ترغب بذلك إلى تشكيل نظام (جديد) من المدفوعات الدولية.