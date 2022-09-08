Atwasat

تداعيات «كورونا».. أميركا تبحث عن سعاة بريد وألمانيا عن سباكين وأستراليا عن مهندسين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 سبتمبر 2022, 03:09 مساء
تداعيات «كورونا».. أميركا تبحث عن سعاة بريد وألمانيا عن سباكين وأستراليا عن مهندسين
معرض للوظائف نظمته خدمة البريد الأميركية في إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأميركية، 18 يوليو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

يزداد الطلب بشدة في جميع أنحاء العالم على العمال والموظفين، من سبّاكين في ألمانيا وسعاة بريد في الولايات المتحدة ومهندسين في أستراليا وممرضات في كندا وعمال بناء في فرنسا، وسط نقص في اليد العاملة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «كارنت سيستم 23» الألمانية المتخصصة في البرمجيّات مايكل بلوم، لوكالة «فرانس برس»: «من الواضح أن ثمة صعوبات كثيرة في العثور على موظفين»، وأضاف: «أينما ننظر نجد نقصا في اليد العاملة الماهرة في كل أنحاء العالم»، مشيرا إلى مشكلات تدريب في ألمانيا حيث كان هناك 887 ألف وظيفة مطروحة في أغسطس في مجالات مختلفة من الاجتماعي إلى البناء مرورا بالمعلوماتية.

وتبدو الأرقام ملفتة أكثر في الولايات المتحدة حيث تنتشر لافتات «مطلوب موظفين» أمام المطاعم ومحطات الحافلات وغيرها، مع إحصاء أكثر من 11 مليون وظيفة شاغرة في نهاية يوليو فيما لا يصل عدد طالبي العمل إلى نصف ذلك.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية لشركة «كابيتال إيكونوميكس» في تورونتو، أريان كورتيس، أن «الشركات لا تزال تقول في استطلاعات الرأي العالمية أن التوظيف في غاية الصعوبة» منذ تفشي الوباء. ولفتت إلى مشكلات حادة في دول أوروبا الغربية وأميركا الشمالية، وكذلك في أوروبا الشرقية وتركيا وأميركا اللاتينية.

وأفادت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في تقرير في يوليو أن الضغوط حول الوظائف الشاغرة تصاعدت بحدة في نهاية 2021 في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا بالمقارنة مع ما قبل الوباء.

مجالات نقص الأيدي العاملة 
وفيما يسجل الاقتصاد العالمي تباطؤا على وقع الحرب في أوكرانيا، يثير النقص في اليد العاملة مخاوف أكبر إذ يشمل قطاعات متنوعة مثل التعليم في تكساس والضيافة في إيطاليا والطواقم الطبية في كندا. كما أنه يبلبل تنظيم العمل في عديد الشركات والمؤسسات، إذ يتحتم مثلا على صيدليات في ويسكونسن الإغلاق في توقيت معين لعدم توافر صيادلة، كما تضطر بعض مستشفيات ولاية ألبرتا الكندية لوقف عمل بعض وحداتها بسبب نقص في الأطباء، كما أغلقت مطاعم على ساحل «صن شاين كوست» في كوينزلاند في أستراليا لعدم وجود ندلاء، على ما أفادت الصحافة المحلية أخيرا.

وتطال الأزمة أيضا موظفي الشركات وقال كليمان فيرييه المدير المشارك لمكتب توظيف متخصص بالكوادر وأعضاء الإدارة في باريس: «كانت الصعوبة تكمن من قبل في إيجاد زبائن لدى الشركات. أما اليوم، فالصعوبة في العثور على مرشحين» للوظائف، ولفت إلى أن مجال عمله «يسجل عددا غير مسبوق إطلاقا من المرشحين الذين يختفون في وسط عملية التوظيف دون أن يعاودوا الاتصال»، وفق الوكالة الفرنسية.

وكان يسجل نقص في العمال من قبل بسبب شيخوخة الشعوب التدريجية، غير أن الظاهرة تصاعدت فجأة مع «كوفيد-19». والأسباب خلف ذلك متعددة، منها التقاعد المبكر وأعراض «كوفيد» الطويلة الأمد والأجور المتدنية وظروف العمل الصعبة وإعادة توجيه المسار المهني بهدف تحقيق الذات، والتراجع الحاد في الهجرة بسبب تدابير الحجر، والانتقال إلى خارج المدن الكبرى التي تؤمن أكبر نسبة من الوظائف، وغيرها من العوامل.

ولم يشهد العالم في تاريخه الحديث تطورا كان له مثل هذا التأثير على مفهوم العمل بحدّ ذاته. وأوضحت بوني داولينغ من مكتب «ماكينسي» للاستشارات الذي أجرى دراسة حول موجات الاستقالات في عديد أنحاء العالم أن «الجائحة ولّدت تغييرا جوهريا في ذهنية العاملين وأولوياتهم»، غير أن «أرباب العمل لا يتقدمون بالسرعة ذاتها لمواكبة هذه التغييرات» في الوقت الحاضر.

تدابير جديدة لاجتذاب موظفين
وتحاول الشركات اتخاذ تدابير كفيلة باجتذاب موظفين أو الاحتفاظ بهم، بدءا بزيادة الأجور، غير أن هذه التدابير تختلف مع اختلاف القطاعات. وبات العمل عن بعد شرطا مسبقا في عديد المهن التي شهدت أيضا حوافز جديدة مثل العطل «المكافأة» ومنح وقت لأسباب شخصية.

وقال كليمان فيرييه «يجب التحلي بالكثير من المخيلة» لإقناع المرشحين. كما باتت الهجرة ركيزة أساسية يجري تشجيعها في عديد الدول مثل أستراليا وإسبانيا التي عمدت في الصيف إلى تليين شروط تشريع وضع المقيمين بصورة غير قانونية وألمانيا التي تعتزم تخفيف شروط منح تأشيرات الدخول.

وقال مدير مكتب «راندستاد سورس رايت» المتخصص في التوظيف عبر العالم في هولندا مايك سميت: «السؤال الجوهري يكمن في معرفة ما إذ كان ما نشهده منذ أشهر سيتراجع أم لا»، مضيفا: «نعتقد أن هذا ليس تغييرا مرحليّا». وهذا سيفرض على الشركات والدول التكيف أكثر مع المعطيات الجديدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين

ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين
نقص المواد الأساسية يعصف بقطاع الصناعات الغذائية في تونس

نقص المواد الأساسية يعصف بقطاع الصناعات الغذائية في تونس
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تحل القروض الحكومية للشباب أزمة السكن في ليبيا؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تحل القروض الحكومية للشباب أزمة السكن في ليبيا؟
«هذا المساء»: مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير أسلافه؟

«هذا المساء»: مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير أسلافه؟
حفتر يحضر مناورة بالذخيرة الحية تحاكي تحرير مدينتين من إرهابيين (صور)

حفتر يحضر مناورة بالذخيرة الحية تحاكي تحرير مدينتين من إرهابيين (صور)
شاهد .. منتخب البرازيل يضرب موعدا مع الأرجنتين في مونديال الطائرة

شاهد .. منتخب البرازيل يضرب موعدا مع الأرجنتين في مونديال الطائرة
تحقيقات | المبيد الحشري وفاجعة أطفال زناتة.. من المسؤول؟

تحقيقات | المبيد الحشري وفاجعة أطفال زناتة.. من المسؤول؟
محكمة فرنسية تبطل حجوزات «الخرافي» على أصول «الليبية للاستثمار» (فيديو)

محكمة فرنسية تبطل حجوزات «الخرافي» على أصول «الليبية للاستثمار» (فيديو)
كاركاتير حليم - السنغالي عبدالله باتيلي يعين مبعوثا أمميا إلى ليبيا

كاركاتير حليم - السنغالي عبدالله باتيلي يعين مبعوثا أمميا إلى ليبيا
القيادة العامة تعلن القضاء على العقل المدبر لمذبحة الأقباط المصريين

القيادة العامة تعلن القضاء على العقل المدبر لمذبحة الأقباط المصريين
نورلاند: الوضع الليبي الراهن غير قابل للاستمرار

نورلاند: الوضع الليبي الراهن غير قابل للاستمرار
مسؤولون سابقون في «بنتاغون» يحذرون من تدهور العلاقات بين السياسيين والعسكريين

مسؤولون سابقون في «بنتاغون» يحذرون من تدهور العلاقات بين السياسيين والعسكريين
«واشنطن بوست»: ترامب احتفظ بوثائق سرية حول القدرات النووية لدولة أجنبية

«واشنطن بوست»: ترامب احتفظ بوثائق سرية حول القدرات النووية لدولة أجنبية
1.8 مليار دينار نفقات الرئاسي وحكومة الدبيبة والنواب والدولة في 8 أشهر

1.8 مليار دينار نفقات الرئاسي وحكومة الدبيبة والنواب والدولة في 8 أشهر
حسام زكي لـ«الوسط»: أخبرت المنقوش أنها ثاني امرأة تترأس جلسة جامعة الدول العربية

حسام زكي لـ«الوسط»: أخبرت المنقوش أنها ثاني امرأة تترأس جلسة جامعة الدول العربية
بالزي التقليدي.. طلبة الشهادة الثانوية في تاجوراء يحتفلون بانتهاء الامتحانات

بالزي التقليدي.. طلبة الشهادة الثانوية في تاجوراء يحتفلون بانتهاء الامتحانات
المشري: هناك من حاول تخريب جهود التهدئة في طرابلس بعد تواصلنا مع تركيا

المشري: هناك من حاول تخريب جهود التهدئة في طرابلس بعد تواصلنا مع تركيا
مصدر طبي: حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس تجاوزت 40 قتيلا و159 جريحا

مصدر طبي: حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس تجاوزت 40 قتيلا و159 جريحا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأمم المتحدة: العالم تراجع 5 سنوات في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بسبب «كورونا»
الأمم المتحدة: العالم تراجع 5 سنوات في الصحة والتعليم ومستوى ...
«إيني» الإيطالية تستحوذ على أنشطة «بريتيش بتروليوم» في الجزائر
«إيني» الإيطالية تستحوذ على أنشطة «بريتيش بتروليوم» في الجزائر
نقص المواد الأساسية يعصف بقطاع الصناعات الغذائية في تونس
نقص المواد الأساسية يعصف بقطاع الصناعات الغذائية في تونس
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين
«المركزي» الأوروبي: التضخم سيستمر مرتفعا جدا لفترة طويلة
«المركزي» الأوروبي: التضخم سيستمر مرتفعا جدا لفترة طويلة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في 2002
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في ......
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي...
«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»
«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»...
من بلد خزائنه فارغة إلى نمو قوي.. كيف تخلصت اليونان من أزمتها المالية؟
من بلد خزائنه فارغة إلى نمو قوي.. كيف تخلصت اليونان من ......
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين الكهرباء لباريس
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين ......
المزيد
رئيس الاحتياطي الفدرالي: يجب التحرك بحزم في مواجهة التضخم لتجنب العواقب المؤلمة على الأسر
رئيس الاحتياطي الفدرالي: يجب التحرك بحزم في مواجهة التضخم ......
روسيا: العقوبات الغربية لم تتمكن من تقويض استقرارنا المالي
روسيا: العقوبات الغربية لم تتمكن من تقويض استقرارنا المالي...
تداعيات «كورونا».. أميركا تبحث عن سعاة بريد وألمانيا عن سباكين وأستراليا عن مهندسين
تداعيات «كورونا».. أميركا تبحث عن سعاة بريد وألمانيا عن ......
«المركزي» الأوروبي: التضخم سيستمر مرتفعا جدا لفترة طويلة
«المركزي» الأوروبي: التضخم سيستمر مرتفعا جدا لفترة طويلة...
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط