«إيني» الإيطالية تستحوذ على أنشطة «بريتيش بتروليوم» في الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «إيني» الإيطالية استحواذها على أعمال شركة «بريتيش بيتروليوم» في حقلي عين إمناس وعين صالح في الجزائر، وهما امتيازان لإنتاج الغاز الطبيعي.

وأعطت الشركة البريطانية «بي بي»، الأربعاء، الضوء الأخضر لبيع أعمال التنقيب والإنتاج في الجزائر إلى «إيني»، بما في ذلك أنشطتها في الامتيازين.

ويقع الحقلان في صحراء الجزائر الجنوبية، ويجري الإنتاج منهما بالمشاركة مع شركتي «سوناطراك» و«إكوينور»، فيما بدأ إنتاجهما من الغاز والسوائل المصاحبة لهما في العامين 2004 و2006، وفق موقع «ديكود 39» الإيطالي.

وفي العام 2021، أنتجا نحو 11 مليار متر مكعب من الغاز، و12 مليون برميل من المكثفات وغاز البترول المسال.

الصفقة تسهم في توفير احتياجات أوروبا من الغاز

وأكد بيان «إيني» أن هذا الاستحواذ يكتسب قيمة استراتيجية كبيرة للمساهمة بشكل أكبر في احتياجات أوروبا من الغاز وتعزيز وجود إيني في الجزائر. والصفقة من شأنها أن توسع محفظة أصولها في الجزائر، وتتيح مع عقود الاستكشاف الموقعة أخيرًا، فرصًا تطويرية جديدة، تركز بشكل أساسي على زيادة إنتاج الغاز.

ويتماشى الاستحواذ مع استراتيجية الشركة الإيطالية، الهادفة إلى مواجهة تحديات سوق الطاقة الحالي، وتزويد عملائها بطاقة مستدامة وآمنة، مع تسريع مسار إزالة الكربون. وتخضع المعاملة المرتبطة بصفقة الاستحواذ لموافقة الجهات المختصة.

وتتواجد شركة إيني في الجزائر منذ العام 1981، وبعد عمليات الاستحواذ هذه وبرامج التطوير الجارية في حوض بيركين سيرتفع إنتاج الشركة من الجزائر في العام 2023 إلى أكثر من 120 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا، الأمر الذي يجعلها أكبر شريك لشركة سوناطراك في الجزائر.