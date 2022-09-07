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سلسلة دور السينما البريطانية «سينيوورلد» تتقدم بطلب في الولايات المتحدة لإشهار إفلاسها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 09:03 مساء
سلسلة دور السينما البريطانية «سينيوورلد» تتقدم بطلب في الولايات المتحدة لإشهار إفلاسها
أشخاص يمرون أمام مدخل صالة سينما تابعة لشبكة "سينيوورلد" في لندن. (أ ف ب)
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أعلنت «سينيوورلد» (Cineworld) ، ثاني أكبر سلسلة دور سينما في العالم، الأربعاء، أنها ستقدم طلب إشهار إفلاسها في الولايات المتحدة، بهدف إعادة هيكلة التزاماتها ومحاولة إيجاد سيولة جديدة وسط الأزمة التي تعانيها صالات عرض الأفلام.

وأوضح بيان للمجموعة البريطانية أن «سينيوورلد» وبعض الشركات التابعة لها «بدأت بإعداد طلب أمام محكمة الإفلاس الاتحادية للمنطقة الجنوبية من تكساس لوضعها تحت الحماية بموجب الفصل الحادي عشر من القانون المتعلق بالإفلاس»، وفق «فرانس برس».

تعزيز وضعها المالي وتسريع استراتيجيتها
وأضافت المجموعة، في بيانها الذي نشرته في بورصة لندن، أن الإجراء سيتيح لها «مع الدعم المتوقع من دائنيها المضمونين، السعي إلى خفص ديونها، أو إبرائها منها؛ لتعزيز وضعها المالي وتسريع استراتيجيتها». وأوضح البيان أن المجموعة ستحصل من دائنيها على سيولة بقيمة 1.94 مليار دولار لضمان استمرار أنشطتها خلال إعادة تنظيمها.

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وذكَّرت «سينيوورلد» بأن إعادة الهيكلة هذه ستؤدي، على ما سبق لها أن أعلنت، إلى خفض قيمة أسهمها، وهي المعلومات التي تسببت في انهيار قيمة أسهمها قبل بضعة أسابيع.

ولم تكن قيمة السهم الأربعاء، تتجاوز 4.29 بنس، ما يعني أن التراجع بلغ 87 في المئة منذ بداية السنة.

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