اتحاد النقل الجوي: الرحلات التجارية عادت إلى 75% من مستواها قبل «كوفيد»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن اتحاد شركات الطيران الرئيسي، الأربعاء، أن الرحلات الجوية التجارية عادت في يوليو إلى ثلاثة أرباع مستواها في الشهر نفسه من العام 2019 قبل تفشي وباء «كوفيد-19»، الذي أضر كثيراً بهذا القطاع.

وأكد اتحاد النقل الجوشي الدولي (Iata)، في بيان، أن حركة الملاحة العالمية بلغت «74.6 % من مستوى ما قبل الأزمة».

هذه النتيجة التي تم الحصول عليها في خضم موسم الصيف تمثل تسارعًا واضحًا مقارنة بشهر يونيو عندما استعاد القطاع 70.8% من مستوى العام 2019.

استمرار التعافي «القوي»

وأشاد ويلي والش، المدير العام للاتحاد باستمرار التعافي «القوي»، مشيرًا إلى أن «بعض الأسواق تقترب من مستويات ما قبل كوفيد».

وحققت الرحلات الداخلية أفضل أداء مع 86.9% من مستوى 2019 في يوليو مقارنة بـ81.4% في يونيو، وذلك بفضل انتعاش حركة الملاحة الجوية في الصين بعد ربيع شهد قيودًا على السفر.

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أما الرحلات الدولية فكانت أدنى مع 67.9% من مستوى يوليو 2019 رغم ارتفاعها مقارنة مع شهر يونيو (65%). ويتأثر معدلها خصوصًا بالوضع في آسيا، حيث لم تفتح بعد بعض البلدان حدودها بالكامل.