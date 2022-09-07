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الجنيه الإسترليني يبلغ أدنى مستوياته في مقابل الدولار منذ أكثر من 37 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 04:29 مساء
الجنيه الإسترليني يبلغ أدنى مستوياته في مقابل الدولار منذ أكثر من 37 عاما
الجنيه الإسترليني. (الإنترنت)
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تراجع الجنيه الإسترليني، الأربعاء، إلى أدنى مستوياته منذ 1985 في مقابل الدولار على خلفية مخاوف من تسجيل الاقتصاد البريطاني ركودًا جراء التضخم الجامح.

وفي مؤشر إلى حجم المهمة الملقاة على كاهل ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة لإنعاش الاقتصاد، تراجع الجنيه الإسترليني قرابة الساعة 14.00 بتوقيت غرينتش بنسبة 0.96% ليصل إلى 1.1409 في مقابل الدولار وهو أدنى مستوى له منذ 37 عامًا، بحسب «فرانس برس.

 اليورو والين الياباني إلى أدنى مستوياتهما
وانخفض الجنيه الإسترليني الإثنين، إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ العام 1985، بعد أن خسر 0.3% في التعاملات المبكرة في آسيا ليصل إلى 1.1475 دولار، ليواصل الهبوط اليوم ليصل إلى 1.1409 في مقابل الدولار.

ويعتبر هبوط الجنيه الإسترليني أحد الآثار الناتجة عن ارتفاع الدولار، والذي دفع كلاً من اليورو والين الياباني إلى أدنى مستوياتهما في عدة عقود خلال الأيام الأخيرة، بحسب جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية.

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لكن بريطانيا تواجه أيضا جملة من الأزمات الاقتصادية التي تضغط على عملتها المحلية، وفي مقدمتها أزمة طاقة تهدد بترك العديد من الأسر غير قادرة على دفع فواتيرها هذا الشتاء، إضافة الى عدم اليقين بشأن كل من السياسات الاقتصادية التي سيطبقها رئيس الوزراء البريطاني القادم وقدرة بنك إنجلترا على السيطرة على التضخم المرتفع مما يزيد من ضعف الجنيه الإسترليني، بحسب تقرير الصحيفة الأميركية.

لتضخم في بريطانيا قد يصل إلى 22% 
وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بلوباي أسيت مانجمانت»، مارك داودينغ، إنه «من المحتمل أن تكون التحديات الاقتصادية التي تواجه اقتصاد بريطانيا كبيرة مثل أي شيء رأيناه في الذاكرة الحية».

وحذر بنك «غولدمان ساكس»، من أن التضخم في بريطانيا قد يصل إلى 22% العام المقبل وسط ارتفاع تكاليف الطاقة، وهو أحد أكبر التوقعات حتى الآن، كما يتوقع البنك أن ينكمش اقتصاد بريطانيا بنسبة 3.4% في هذا السيناريو.

ويعتقد داودينغ أن الجنيه قد ينخفض إلى مستوى التكافؤ مع الدولار الأميركي في العام المقبل، أي أن يصبح الجنيه الإسترليني بدولار واحد، وهو أمر لم يحدث في أكثر من 200 عام من تاريخ تداول العملات.

وفي العام 1985 انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.05 دولار، قبل أن تتضافر أكبر الاقتصادات في العالم لإضعاف الدولار في ذلك الحين.

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