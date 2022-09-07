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بعد الجزائر.. رئيس المجلس الأوروبي في قطر لتعزيز التعاون بمجال الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 01:29 مساء
بعد الجزائر.. رئيس المجلس الأوروبي في قطر لتعزيز التعاون بمجال الطاقة
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال. (الإنترنت)
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افتتح رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الأربعاء، مقر البعثة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في الدوحة، في زيارة رسمية لقطر تهدف خصوصا إلى بحث أزمة الطاقة مع البلد الخليجي الغني بالغاز والنفط.

ويتهيأ الأوروبيون لفصل شتاء صعب ستكون خلاله واردات الغاز الروسي دون مستوياتها المعتادة، في واحدة من تبعات الحرب على أوكرانيا الأشد تأثيرا على حياتهم اليومية، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن ميشال قوله للصحفيين إن زيارته «إشارة مهمة لإرادتنا السياسية لتعزيز العلاقات مع قطر» في مجالات مثل «قطاع الطاقة، والتنمية الاقتصادية والتحديات الأمنية في جميع أنحاء العالم».

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شارل ميشال يلتقي أمير قطر
ومن المقرر أن يلتقي رئيس المجلس الأوروبي خصوصا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الطاقة سعد شريدة الكعبي. وقال مسؤول في الحكومة القطرية إن «شارل ميشال سيلتقي بعديد كبار المسؤولين لمناقشة ودراسة القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة».

والجمعة، أعلنت شركة «غازبروم» الروسية العملاقة وقف خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 1». وتؤكد موسكو خصوصا أن العقوبات الغربية التي فرضت عليها إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا تحول دون استعادة توربين صنعته شركة «سيمنز» وأرسل إلى كندا لإصلاحه.

ويتطلع مسؤولون أوروبيون إلى مصدري الغاز الكبار في العالم لسد النقص في الإمدادات. وأشاد رئيس المجلس الأوروبي خلال زيارة إلى الجزائر، الإثنين، بالدولة العربية الواقعة في شمال أفريقيا بصفتها موردا للطاقة «موثوقا به». وتعد قطر من بين أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا.

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