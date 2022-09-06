مداخلة في «وول ستريت».. زيلينسكي يتحدث عن فرص استثمار في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

ألقى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء كلمة في بورصة نيويورك للترويج لأهمية بلاده للاستثمارات الأجنبية حتى لو بدا أن النزاع مع روسيا لن ينتهي قريبًا. وقال في خطاب سجل مسبقا جرى بثه على الشاشة العملاقة لبورصة نيويورك «نعيد بناء اقتصادنا». وأضاف «نقدم لكم ولمؤسساتكم فرصة العمل معا لمصلحتنا جميعا».



انخفاض إجمالي الناتج الداخلي في أوكرانيا

وانخفض إجمالي الناتج الداخلي في أوكرانيا بنسبة 15.1% في الربع الأول من العام على أساس سنوي ثم بـ40% في الربع الثاني، وفقًا للبنك المركزي الأوكراني. وتندرج مداخلة زيلينسكي قبل ثوانٍ من انطلاق جلسة التداول الثلاثاء في إطار حملة ترويج أطلق عليها اسم «مزايا أوكرانيا» وتهدف إلى جذب الشركات الأجنبية إلى البلاد.

وأكد زيلينسكي أن «أوكرانيا قصة انتصار مقبل» وهي «فرصة لكم للاستثمار اليوم في مشاريع بمئات مليارات الدولارات لتقاسم النصر معنا».

كان رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال اعتبر مطلع يوليو أن عملية إعمار أوكرانيا ستكلف حوالي 750 مليار دولار. قبل الغزو الروسي بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة الأميركية في أوكرانيا 532 مليون دولار فقط في العام 2021 رغم ارتفاعها بنسبة 32% على أساس سنوي، بحسب الإدارة الأميركية.