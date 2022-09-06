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دراسة: أصحاب الدخل المنخفض لا يمكنهم «تحمل» أسعار الكهرباء والغاز في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 07:30 مساء
دراسة: أصحاب الدخل المنخفض لا يمكنهم «تحمل» أسعار الكهرباء والغاز في أوروبا
شعار شركة «كهرباء فرنسا»، 18 يناير 2022، (ا ف ب)
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خلصت دراسة أجريت لحساب اتحاد النقابات الأوروبية إلى أن فواتير الكهرباء والغاز المرتفعة أصبحت باهظة الثمن بالنسبة للأوروبيين الذين يتقاضون أجورًا منخفضة إذ إنها تكلفهم أكثر من راتب شهر واحد.

ودعا اتحاد النقابات المسؤولين الأوروبيين في مجال الطاقة الذين يعقدون اجتماعًا طارئًا غدًا الجمعة «لاتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا الذي لم يعد يحتمل»، وفق وكالة «فرانس برس»

ووجدت الدراسة أن متوسط فاتورة الطاقة السنوية أصبح الآن أكثر من راتب شهرين للعاملين ذوي الأجور المنخفضة في غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع احتمال زيادة أسعار الطاقة في الأشهر المقبلة ما لم تتخذ الحكومات إجراءات.

كان 9.5 مليون عامل يواجهون صعوبات في سداد فواتير الطاقة قبل أن تبدأ أزمة غلاء المعيشة. وارتفعت تكاليف الطاقة في يوليو بنسبة 38% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وهذا يعني أن على العامل الإستوني الذي يحصل على الحد الأدنى للأجور، أن يعمل 26 يومًا إضافيًا لدفع فاتورة الطاقة السنوية، أو ما مجموعه 54 يومًا.

الاتحاد الأوروبي للنقابات يعلق على زيادة الأسعار
وقالت نائبة الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات،إستر لينش،  في بيان «عندما تزيد فاتورتك عن راتب شهر لن تجد وسيلة لادخار المال تحدث فارقًا». وأضافت «هذه الأسعار الآن ببساطة لا يمكن لملايين الأشخاص تحملها».

حث اتحاد النقابات الأوروبية القادة الأوروبيين على تثبيت سقف لفواتير الطاقة للمستهلكين وتسهيل التسديد للعمال ذوي الأجور المنخفضة الذين يكافحون لدفعها. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات أخرى لمكافحة الأزمة لحماية الدخل والوظائف، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للاجور.

وحثت النقابات الدول الأوروبية على دعم التفاوض الجماعي ليتمكن عمال آخرون من الحصول على زيادات في الأجور، وعلى فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة التي حققتها شركات الطاقة.

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