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بـ158 مليار يورو.. روسيا تحصد مداخيل عالية بفضل ارتفاع أسعار الوقود

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 02:20 مساء
بـ158 مليار يورو.. روسيا تحصد مداخيل عالية بفضل ارتفاع أسعار الوقود
منشآت في حقل النفط التابع لمجموعة غازبروم العملاقة في نوفوبروتوفسكوي بروسيا, 18 فبراير 2015. (أ ف ب)
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حصدت روسيا إيرادات بقيمة 158 مليار يورو، من صادرات الوقود في خلال ستة أشهر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مستفيدة من ارتفاع الأسعار، وفقا لتقرير صادر عن مركز أبحاث مستقل نُشر الثلاثاء ودعا إلى فرض عقوبات أكثر فعالية.

وأفاد تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) ومقره فنلندا، أن «ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري يعني أن الإيرادات الحالية لروسيا أعلى بكثير من عائدات السنوات السابقة على الرغم من انخفاض حجم الصادرات»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وارتفعت أسعار الغاز إلى مستويات تاريخية في أوروبا، كما ارتفعت أسعار النفط في بداية الحرب، قبل أن تنخفض في الآونة الأخيرة.

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وقال معدو التقرير إن «صادرات الوقود الأحفوري أسهمت بنحو 43 مليار يورو في الميزانية الفدرالية الروسية، مما ساعد في تمويل جرائم الحرب في أوكرانيا».

وقُدرت هذه الأرقام للأشهر الستة الأولى من الحرب في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، في الفترة من 24 فبراير إلى 24 أغسطس.

الاتحاد الأوروبي المستورد الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي
وخلال هذه الفترة، قال المركز CREA إن الاتحاد الأوروبي كان المستورد الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي (مقابل 85.1 مليار يورو) تليه الصين وتركيا.

وقرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر تدريجي على وارداته من النفط والمنتجات البترولية من روسيا، كما أنهى بالفعل مشترياته من الفحم لكن ليس من الغاز الروسي الذي يعتمد عليه بشدة.

ومع ذلك، يعتقد مركز الأبحاث، أن الحظر الأوروبي على الفحم - الذي صار نافذا في 10 أغسطس - أوتى ثماره إذ انخفضت الصادرات الروسية، منذ ذلك الحين إلى أدنى مستوى لها منذ غزو أوكرانيا، وكتب معدو التقرير «فشلت روسيا في العثور على مشترين آخرين».

حاجة لاعتماد لوائح «أقوى»
من ناحية أخرى، يرى المركز أن هناك حاجة إلى اعتماد لوائح «أقوى» لمنع النفط الروسي من دخول الأسواق، التي يُفترض أن يكون محظورا فيها.

ويوضح أن من السهل جدا الالتفاف على العقوبات الغربية اليوم، فيما يعرب المؤلفون عن اعتقادهم بأن «الاتحاد الأوروبي يجب أن يحظر استخدام السفن والموانئ الأوروبية لنقل النفط الروسي إلى دول ثالثة»، وبرأيه فإن المملكة المتحدة مدعوة إلى حظر مشاركة قطاع التأمين فيها في مثل هذا النقل الدولي.

من جانبها، قررت دول مجموعة السبع، الجمعة، أن يجرى على نحو «عاجل» وضع سقف لأسعار النفط الروسي، ولكن مثل هذه الآلية المعقدة يصعب تنفيذها، وإن كانت تهدف إلى توجيه ضربة جديدة للمكاسب المفاجئة التي تجنيها موسكو من الطاقة.

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