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رئيس المجلس الأوروبي يشيد بالجزائر كمورد للطاقة «موثوق به»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 11:41 صباحا
رئيس المجلس الأوروبي يشيد بالجزائر كمورد للطاقة «موثوق به»
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء التشيكي في براغ. 30 يونيو 2022. (أ ف ب)
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أشاد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، بالجزائر بصفتها موردا للطاقة «موثوقا به»، في وقت تسعى فيه أوروبا للتعويض عن الإمدادات الروسية المقطوعة.

وقال ميشال، خلال زيارة إلى الجزائر، الإثنين، وبعد لقائه الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، «نظرا للظروف الدولية التي نعيها جميعا، من الواضح أن التعاون في مجال الطاقة أساسي، ونعتبر الجزائر شريكا موثوقا به ووفيا وملتزما في مجال التعاون الطاقوي»، وفق وكالة «فرانس برس».

ويتطلع مسؤولون أوروبيون إلى الجزائر، أكبر مصدر للغاز في إفريقيا، لسد النقص في الإمدادات بعد أن تسبب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير بارتفاع الأسعار.

وزاد الوضع إلحاحا في الأيام الأخيرة بعدما أوقفت روسيا إرسال شحنات غاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم»، في خطوة أتت قبل أسابيع من بداية فصل الخريف.

وقبل بدء الحرب في أوكرانيا، زودت الجزائر الاتحاد الأوروبي بنحو 11% من الغاز الذي يحتاجه، فيما كانت روسيا تؤمن 47% من الغاز لأوروبا.

واستقبلت الجزائر عددا من كبار المسؤولين في الأشهر الأخيرة، في سعي لزيادة صادراتها.

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وفي نهاية أغسطس، شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر على زيادة إمداداتها عبر خط أنابيب الغاز «ترانسميد» الذي يغذي إيطاليا، مشيرا إلى أن هذا الخط يسمح بـ«تحسين تنويع (المصادر) في أوروبا»، بعدما كانت تعتمد إلى حد بعيد على الغاز الروسي.

ومنتصف يوليو، وقعت مجموعات سوناطراك الجزائرية وإيني الإيطالية وأوكسيدنتال الأميركية وتوتال الفرنسية، عقدا ضخما بقيمة أربعة مليارات دولار ينص على «تقاسم» إنتاج النفط والغاز في حقل بجنوب شرق الجزائر على مدى 25 عاما

انخفاض صادرات الغاز الطبيعي الجزائري
لكن بحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن موقع «ذا ميدل إيست إيكونوميك سورفي»، انخفض إجمالي صادرات الغاز الطبيعي الجزائري بنسبة 18% على أساس سنوي في النصف الأول من 2022.

وجاء في النشرة أن «الاعتماد المطلق للعديد من المستوردين (الأوروبيين) على روسيا يجعل استبدال هذه الكميات تحديا مستحيلا، على الأقل في المديين القريب والمتوسط».

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