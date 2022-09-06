Atwasat

فرنسا تؤيد شراء الغاز بشكل مشترك في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 10:30 صباحا
فرنسا تؤيد شراء الغاز بشكل مشترك في أوروبا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن تأييده «لشراء الغاز بشكل مشترك» في أوروبا بهدف الحصول على أسعار «أرخص»، وكذلك لتحديد سقف لسعر الغاز الروسي المسلم عبر الأنابيب.

وقال الرئيس بعد اتصال عبر الفيديو مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، بحثا خلاله أزمة الطاقة في أوروبا: «نحن مؤيدون... لشراء الغاز بشكل مشترك»، مضيفا أن ذلك سيسمح لأوروبا بأن تشتريه بأسعار «أرخص»، وتابع: «إذا كان على المفوضية أن تقرر ما إذا كانت ستحدد سقفا لسعر الغاز الذي يتم تسلمه عبر الأنابيب من روسيا، فإن فرنسا ستدعم هذا الإجراء»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وتعهد ماكرون بتسليم مزيد الغاز لألمانيا التي قد تؤمن في المقابل الكهرباء لفرنسا إذا احتاجت ذلك في ظل أزمة الطاقة في الشتاء المقبل، وقال: «سنضع اللمسات الأخيرة على خطوط الغاز للتمكن من توصيل الغاز إلى ألمانيا ... إذا كانت هناك حاجة للتضامن»، كما أن هذه الأخيرة بدورها «ستضع نفسها في وضع إنتاج مزيد الكهرباء وستؤمنها لنا في حالات الذروة»، واعتبر أن «ليس هناك دليل على الحاجة» لبناء خط أنابيب غاز بين فرنسا وإسبانيا.

«ميدكات» على الطاولة مجددا
أُطلق المشروع الذي سُمي «ميدكات» العام 2013 لكن مدريد وباريس تخلتا عنه العام 2019 بسبب تأثيره على البيئة وتدني منفعته الاقتصادية. لكن التهديدات الروسية بوقف تسليم الغاز لدول الاتحاد الأوروبي أعادت طرح الموضوع على الطاولة. ويحظى المشروع بدعم مدريد وبرلين إلا أن باريس مترددة بشأنه.

وأكد ماكرون أيضا أن بلاده تؤيد فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة على شركات الطاقة التي تحقق «أرباحا غير مستحقة» مع ارتفاع أسعار الكهرباء في القارة، وصرح «ندافع عن آلية رسم أوروبي (...) قد يُطلب إذا من شركات الطاقة»، في وقت تحضر المفوضية الأوروبية خطتها لاحتواء ارتفاع أسعار الكهرباء الذي سُجل هذا الصيف.

وبدلا من ضريبة وطنية على الأرباح الزائدة، تدعم فرنسا آلية غير ضريبية منسقة على المستوى الأوروبي، ستتيح اقتطاع جزء من الأرباح التي حققها منتجو الكهرباء المتجددة والنووية، الذين ينتجون اليوم الكهرباء بتكلفة منخفضة لكن يبيعونها بأسعار قياسية. وترتبط أسعار الكهرباء الأوروبية مهما كانت طريقة إنتاجها، بسعر الغاز الذي بلغ مستويات تاريخية منذ بدء الحرب على أوكرانيا. وارتفعت الأسعار أكثر، الإثنين، بعد الوقف الكامل لأنبوب غاز نورد ستريم الذي يربط روسيا بشمال ألمانيا.

- ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين الكهرباء لباريس

اجتماع وزراء الطاقة الأوربيين
ويلتقي وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي في التاسع من سبتمبر للتباحث في الوضع الحالي في اجتماع استثنائي. وتقترح المفوضية الأوروبية تحديد سقف لجزء من أسعار الكهرباء وتبني رسوم مدروسة للأُسر الأكثر ضعفا وتعزيز التدابير التحفيزية لتخفيض الاستهلاك، وفق ما جاء في مشروع اطلعت عليه «فرانس برس».

وأوضح الرئيس الفرنسي أن الرسم الذي ستدفعه شركات الطاقة يمكن «أن يُقدم بعد ذلك إلى الدول لتمويل إجراءاتها الوطنية» المخصصة لمساعدة الأُسر والشركات.

وتدافع ألمانيا عن آلية الرسم الأوروبي هذه أمام المفوضية الأوروبية. وسبق أن قال المستشار الألماني إن «المنتجين يستفيدون ببساطة من أسعار الغاز المرتفعة جدا التي تحدد سعر الكهرباء».

ورأى ماكرون أن في حال لم يتبنَ الاتحاد مثل هذه الرسم الخاص على شركات الطاقة، «فسنعود إلى النقاشات الوطنية»، مستبعدا حتى الساعة إنشاء ضريبة فرنسية خاصة تفرض على الشركات في قطاع الطاقة، وأضاف: «لتخفيف تقلب الأسعار، يبدو لنا أنه من الضروري أن تكون هناك تدابير لمكافحة المضاربة»، مشيرا إلى تقلب الأسعار بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة في أوروبا. وتابع: «نتمنى أن تكون هناك آليات ضبط للمضاربات هذه على المستوى الأوروبي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

باكستان تكافح لمواجهة آثار الفيضانات مع تجاوز الوفيات 1300 (شاهد)

باكستان تكافح لمواجهة آثار الفيضانات مع تجاوز الوفيات 1300 (شاهد)
واشنطن تطالب بالإبقاء على إنتاج النفط مرتفعا بعد قرارات «أوبك بلس»

واشنطن تطالب بالإبقاء على إنتاج النفط مرتفعا بعد قرارات «أوبك بلس»
كاركاتير خيري - ذباب إلكتروني!

كاركاتير خيري - ذباب إلكتروني!
كتل حجرية في بحر المانش تصطاد الشباك قبل أن تحصد الأسماك

كتل حجرية في بحر المانش تصطاد الشباك قبل أن تحصد الأسماك
ليز تراس رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة خلفا لبوريس جونسون

ليز تراس رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة خلفا لبوريس جونسون
مصدر قضائي: الحكم في الطعن على التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر في 6 أكتوبر المقبل

مصدر قضائي: الحكم في الطعن على التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر في 6 أكتوبر ...
إيران تعتزم شراء مقاتلات «سوخوي 35» من روسيا

إيران تعتزم شراء مقاتلات «سوخوي 35» من روسيا
«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي

«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي
«باتيلي» الصائم عن الكلام وسط «مولد» الترحيب الدولي

«باتيلي» الصائم عن الكلام وسط «مولد» الترحيب الدولي
«مسؤول أممي»: الصومال «على حافة المجاعة»

«مسؤول أممي»: الصومال «على حافة المجاعة»
التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد

التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد
اليورو أقل من 0.99 دولار أميركي للمرة الأولى منذ 20 عاما

اليورو أقل من 0.99 دولار أميركي للمرة الأولى منذ 20 عاما
شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات المسلحة في طرابلس.. تغير التوازنات وصياغة انتشار جديد

شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات المسلحة في طرابلس.. تغير التوازنات وصياغة انتشار...
كاركاتير خيري - غوتيريس يعيِّن عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

كاركاتير خيري - غوتيريس يعيِّن عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا
مترجم سابق بوزارة الخارجية يروي تفاصيل احتجازه في سجن سري بطرابلس

مترجم سابق بوزارة الخارجية يروي تفاصيل احتجازه في سجن سري بطرابلس
صنع الله يرد على مؤسسة النفط بشأن إدارة «ليركو»

صنع الله يرد على مؤسسة النفط بشأن إدارة «ليركو»
افتتاح المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي

افتتاح المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي
خبير السدود العالمي كمال أبوالسعود لـ«بوابة الوسط»: ابعدوا عن التفكير المادي.. وأسعار الخيول مبالغ فيها

خبير السدود العالمي كمال أبوالسعود لـ«بوابة الوسط»: ابعدوا عن التفكير المادي.. ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الكرملين»: العقوبات الغربية وراء وقف إمدادات الغاز عبر خط «نورد ستريم»
«الكرملين»: العقوبات الغربية وراء وقف إمدادات الغاز عبر خط «نورد ...
«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي
«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي
التضخم يتخطى 80% في تركيا خلال أغسطس على أساس سنوي
التضخم يتخطى 80% في تركيا خلال أغسطس على أساس سنوي
«أوبك بلس» تقرر خفض الإنتاج في مواجهة مخاوف من الانكماش
«أوبك بلس» تقرر خفض الإنتاج في مواجهة مخاوف من الانكماش
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين الكهرباء لباريس
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في 2002
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في ......
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي...
«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»
«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»...
من بلد خزائنه فارغة إلى نمو قوي.. كيف تخلصت اليونان من أزمتها المالية؟
من بلد خزائنه فارغة إلى نمو قوي.. كيف تخلصت اليونان من ......
البورصات الأوروبية والأميركية تتكبد خسائر
البورصات الأوروبية والأميركية تتكبد خسائر...
المزيد
فرنسا تؤيد شراء الغاز بشكل مشترك في أوروبا
فرنسا تؤيد شراء الغاز بشكل مشترك في أوروبا...
غرامة أوروبية على «إنستغرام» بـ405 ملايين يورو لعدم حمايته بيانات القاصرين
غرامة أوروبية على «إنستغرام» بـ405 ملايين يورو لعدم حمايته ......
واشنطن تطالب بالإبقاء على إنتاج النفط مرتفعا بعد قرارات «أوبك بلس»
واشنطن تطالب بالإبقاء على إنتاج النفط مرتفعا بعد قرارات ......
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين الكهرباء لباريس
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين ......
«أوبك بلس» تقرر خفض الإنتاج في مواجهة مخاوف من الانكماش
«أوبك بلس» تقرر خفض الإنتاج في مواجهة مخاوف من الانكماش...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط