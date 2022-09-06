غرامة أوروبية على «إنستغرام» بـ405 ملايين يورو لعدم حمايته بيانات القاصرين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات فرض غرامة قياسية باسم الاتحاد الأوروبي على «إنستغرام»، قدرها 405 ملايين يورو؛ بسبب عدم حماية تطبيق التواصل الاجتماعي التابع لمجموعة «بيتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، بيانات القاصرين كما ينبغي.

وقال ناطق باسم الهيئة الناظمة لوكالة «فرانس برس»، أمس الإثنين، «لقد اتخذنا قرارنا النهائي الجمعة، وهو ينص على فرض غرامة قدرها 405 ملايين يورو. التفاصيل ستُنشر الأسبوع المقبل».

وهذه أضخم غرامة تفرضها هذه الهيئة منذ العام 2018 حين منحت «اللائحة العامة لحماية البيانات» مزيدا من السلطات للهيئات الناظمة في سبيل حماية المستهلكين من هيمنة عمالقة الإنترنت الأربعة: «فيسبوك» و«غوغل» و«آبل» و«تويتر».

المفوضية الأيرلندية تنتقد عدم حماية حسابات القاصرين بالتطبيق

وتتولى المفوضية، بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، الإشراف على موقع «فيسبوك»، نظرا لأن المقر الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في أيرلندا.

وفي أواخر العام 2020 فتحت هذه الهيئة الناظمة تحقيقا لتحديد ما إذا كانت «إنستغرام» قد وضعت الضمانات اللازمة لحماية بيانات المستخدمين، لا سيما أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، كون المنصة تسمح لكل من يبلغ عمره 13 عاما فما فوق فتح حساب.

ومن مآخذ الهيئة على «إنستغرام» أيضا أن محتويات حسابات القاصرين كانت مفتوحة في أوقات معينة أمام جميع المستخدمين وليس حصرا أمام المشتركين المعتمدين من قبل صاحب الحساب كما ينبغي.