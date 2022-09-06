Atwasat

غرامة أوروبية على «إنستغرام» بـ405 ملايين يورو لعدم حمايته بيانات القاصرين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 08:13 صباحا
غرامة أوروبية على «إنستغرام» بـ405 ملايين يورو لعدم حمايته بيانات القاصرين
شعار «انستغرام»، 28 سبتمبر 2020، (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات فرض غرامة قياسية باسم الاتحاد الأوروبي على «إنستغرام»، قدرها 405 ملايين يورو؛ بسبب عدم حماية تطبيق التواصل الاجتماعي التابع لمجموعة «بيتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، بيانات القاصرين كما ينبغي.

وقال ناطق باسم الهيئة الناظمة لوكالة «فرانس برس»، أمس الإثنين، «لقد اتخذنا قرارنا النهائي الجمعة، وهو ينص على فرض غرامة قدرها 405 ملايين يورو. التفاصيل ستُنشر الأسبوع المقبل».

وهذه أضخم غرامة تفرضها هذه الهيئة منذ العام 2018 حين منحت «اللائحة العامة لحماية البيانات» مزيدا من السلطات للهيئات الناظمة في سبيل حماية المستهلكين من هيمنة عمالقة الإنترنت الأربعة: «فيسبوك» و«غوغل» و«آبل» و«تويتر».

المفوضية الأيرلندية تنتقد عدم حماية حسابات القاصرين بالتطبيق
وتتولى المفوضية، بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، الإشراف على موقع «فيسبوك»، نظرا لأن المقر الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في أيرلندا.

وفي أواخر العام 2020 فتحت هذه الهيئة الناظمة تحقيقا لتحديد ما إذا كانت «إنستغرام» قد وضعت الضمانات اللازمة لحماية بيانات المستخدمين، لا سيما أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، كون المنصة تسمح لكل من يبلغ عمره 13 عاما فما فوق فتح حساب.

ومن مآخذ الهيئة على «إنستغرام» أيضا أن محتويات حسابات القاصرين كانت مفتوحة في أوقات معينة أمام جميع المستخدمين وليس حصرا أمام المشتركين المعتمدين من قبل صاحب الحساب كما ينبغي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

باكستان تكافح لمواجهة آثار الفيضانات مع تجاوز الوفيات 1300 (شاهد)

باكستان تكافح لمواجهة آثار الفيضانات مع تجاوز الوفيات 1300 (شاهد)
واشنطن تطالب بالإبقاء على إنتاج النفط مرتفعا بعد قرارات «أوبك بلس»

واشنطن تطالب بالإبقاء على إنتاج النفط مرتفعا بعد قرارات «أوبك بلس»
كاركاتير خيري - ذباب إلكتروني!

كاركاتير خيري - ذباب إلكتروني!
كتل حجرية في بحر المانش تصطاد الشباك قبل أن تحصد الأسماك

كتل حجرية في بحر المانش تصطاد الشباك قبل أن تحصد الأسماك
ليز تراس رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة خلفا لبوريس جونسون

ليز تراس رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة خلفا لبوريس جونسون
مصدر قضائي: الحكم في الطعن على التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر في 6 أكتوبر المقبل

مصدر قضائي: الحكم في الطعن على التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر في 6 أكتوبر ...
إيران تعتزم شراء مقاتلات «سوخوي 35» من روسيا

إيران تعتزم شراء مقاتلات «سوخوي 35» من روسيا
«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي

«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي
«باتيلي» الصائم عن الكلام وسط «مولد» الترحيب الدولي

«باتيلي» الصائم عن الكلام وسط «مولد» الترحيب الدولي
«مسؤول أممي»: الصومال «على حافة المجاعة»

«مسؤول أممي»: الصومال «على حافة المجاعة»
التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد

التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد
اليورو أقل من 0.99 دولار أميركي للمرة الأولى منذ 20 عاما

اليورو أقل من 0.99 دولار أميركي للمرة الأولى منذ 20 عاما
شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات المسلحة في طرابلس.. تغير التوازنات وصياغة انتشار جديد

شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات المسلحة في طرابلس.. تغير التوازنات وصياغة انتشار...
كاركاتير خيري - غوتيريس يعيِّن عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

كاركاتير خيري - غوتيريس يعيِّن عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا
مترجم سابق بوزارة الخارجية يروي تفاصيل احتجازه في سجن سري بطرابلس

مترجم سابق بوزارة الخارجية يروي تفاصيل احتجازه في سجن سري بطرابلس
صنع الله يرد على مؤسسة النفط بشأن إدارة «ليركو»

صنع الله يرد على مؤسسة النفط بشأن إدارة «ليركو»
افتتاح المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي

افتتاح المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي
خبير السدود العالمي كمال أبوالسعود لـ«بوابة الوسط»: ابعدوا عن التفكير المادي.. وأسعار الخيول مبالغ فيها

خبير السدود العالمي كمال أبوالسعود لـ«بوابة الوسط»: ابعدوا عن التفكير المادي.. ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الكرملين»: العقوبات الغربية وراء وقف إمدادات الغاز عبر خط «نورد ستريم»
«الكرملين»: العقوبات الغربية وراء وقف إمدادات الغاز عبر خط «نورد ...
«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي
«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي
التضخم يتخطى 80% في تركيا خلال أغسطس على أساس سنوي
التضخم يتخطى 80% في تركيا خلال أغسطس على أساس سنوي
«أوبك بلس» تقرر خفض الإنتاج في مواجهة مخاوف من الانكماش
«أوبك بلس» تقرر خفض الإنتاج في مواجهة مخاوف من الانكماش
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين الكهرباء لباريس
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في 2002
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في ......
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي...
«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»
«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»...
من بلد خزائنه فارغة إلى نمو قوي.. كيف تخلصت اليونان من أزمتها المالية؟
من بلد خزائنه فارغة إلى نمو قوي.. كيف تخلصت اليونان من ......
البورصات الأوروبية والأميركية تتكبد خسائر
البورصات الأوروبية والأميركية تتكبد خسائر...
المزيد
فرنسا تؤيد شراء الغاز بشكل مشترك في أوروبا
فرنسا تؤيد شراء الغاز بشكل مشترك في أوروبا...
غرامة أوروبية على «إنستغرام» بـ405 ملايين يورو لعدم حمايته بيانات القاصرين
غرامة أوروبية على «إنستغرام» بـ405 ملايين يورو لعدم حمايته ......
واشنطن تطالب بالإبقاء على إنتاج النفط مرتفعا بعد قرارات «أوبك بلس»
واشنطن تطالب بالإبقاء على إنتاج النفط مرتفعا بعد قرارات ......
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين الكهرباء لباريس
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين ......
«أوبك بلس» تقرر خفض الإنتاج في مواجهة مخاوف من الانكماش
«أوبك بلس» تقرر خفض الإنتاج في مواجهة مخاوف من الانكماش...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط