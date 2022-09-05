واشنطن تطالب بالإبقاء على إنتاج النفط مرتفعا بعد قرارات «أوبك بلس»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الولايات المتحدة، الإثنين، إنه يجب الإبقاء على إنتاج النفط مرتفعًا لدعم النمو الاقتصادي العالمي بعد أن وافقت مجموعة «أوبك بلس» على خفض الإمدادات لرفع الأسعار المتراجعة.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، في بيان، إن الرئيس جو بايدن «كان واضحًا بأن إمدادات الطاقة يجب أن تلبي الطلب لدعم النمو الاقتصادي وخفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين، وفي جميع أنحاء العالم»، بحسب «فرانس برس».

وقررت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفاؤها في «أوبك بلس»، الإثنين، خفض إنتاجها لدعم الأسعار في مواجهة المخاوف من حصول انكماش، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من سنة والاقتطاعات الكبرى التي تمت بسبب وباء «كوفيد-19».

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واتفق ممثلو الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة الرياض وشركاؤهم العشرة بقيادة موسكو، على «العودة إلى حصص شهر أغسطس» أي خفض بمئة ألف برميل مقارنة مع سبتمبر كما أعلنت «أوبك بلس» في بيان.

تركت المجموعة التي عقدت اجتماعًا عبر الفيديو الباب مفتوحًا أمام محادثات جديدة قبل الاجتماع المقبل في 5 أكتوبر «للاستجابة إذا لزم الأمر لتطورات السوق». خلال اجتماعاتها الشهرية، تقاوم «أوبك بلس» دعوات الغربيين لزيادة إنتاجها من أجل احتواء ارتفاع الأسعار والتضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود.

ارتفاع أسعار برميل نفط برنت

بعد هذا القرار، ارتفعت أسعار برميل نفط برنت مرجعية بحر الشمال بأكثر من 3% لتصل إلى 96.40 دولار وبرميل النفط الخفيف الأميركي المرجعي إلى 89.80 دولار نحو الساعة 12.50 ت غ. وقالت كارولين باين من «كابيتال إيكونوميكس»: «هذا الخفض الرمزي لا يشكل مفاجأة فعلية بعد التكهنات التي سرت في الأسابيع الماضية».

وكان وزير الطاقة السعودي، أكد قبل عشرة أيام أن مجموعة «أوبك بلس» لديها الوسائل للتعامل مع تحديات سوق النفط المتذبذب، بما في ذلك إمكان خفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مقابلة نشرتها وكالة «بلومبرغ»، إن «سوق البترول الآجلة وقعت في حلقة سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من ضعف شديد في السيولة وتذبذب في الأسواق، تعملان معًا على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق، ألا وهي الوصول بفاعلية إلى الأسعار المناسبة والصحيحة».