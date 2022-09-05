Atwasat

واشنطن تطالب بالإبقاء على إنتاج النفط مرتفعا بعد قرارات «أوبك بلس»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 07:43 مساء
واشنطن تطالب بالإبقاء على إنتاج النفط مرتفعا بعد قرارات «أوبك بلس»
حقل نفطي في الولايات المتحدة. (الإنترنت)
alwasat radio

قالت الولايات المتحدة، الإثنين، إنه يجب الإبقاء على إنتاج النفط مرتفعًا لدعم النمو الاقتصادي العالمي بعد أن وافقت مجموعة «أوبك بلس» على خفض الإمدادات لرفع الأسعار المتراجعة. 

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، في بيان، إن الرئيس جو بايدن «كان واضحًا بأن إمدادات الطاقة يجب أن تلبي الطلب لدعم النمو الاقتصادي وخفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين، وفي جميع أنحاء العالم»، بحسب «فرانس برس».

وقررت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفاؤها في «أوبك بلس»، الإثنين، خفض إنتاجها لدعم الأسعار في مواجهة المخاوف من حصول انكماش، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من سنة والاقتطاعات الكبرى التي تمت بسبب وباء «كوفيد-19».

- أسعار النفط ترتفع بدعم من توقعات بخفض إنتاج «أوبك بلس»
- «أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي

واتفق ممثلو الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة الرياض وشركاؤهم العشرة بقيادة موسكو، على «العودة إلى حصص شهر أغسطس» أي خفض بمئة ألف برميل مقارنة مع سبتمبر كما أعلنت «أوبك بلس» في بيان.

تركت المجموعة التي عقدت اجتماعًا عبر الفيديو الباب مفتوحًا أمام محادثات جديدة قبل الاجتماع المقبل في 5 أكتوبر «للاستجابة إذا لزم الأمر لتطورات السوق». خلال اجتماعاتها الشهرية، تقاوم «أوبك بلس» دعوات الغربيين لزيادة إنتاجها من أجل احتواء ارتفاع الأسعار والتضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود.

ارتفاع أسعار برميل نفط برنت 
بعد هذا القرار، ارتفعت أسعار برميل نفط برنت مرجعية بحر الشمال بأكثر من 3% لتصل إلى 96.40  دولار وبرميل النفط الخفيف الأميركي المرجعي إلى 89.80 دولار نحو الساعة 12.50 ت غ. وقالت كارولين باين من «كابيتال إيكونوميكس»: «هذا الخفض الرمزي لا يشكل مفاجأة فعلية بعد التكهنات التي سرت في الأسابيع الماضية».

وكان وزير الطاقة السعودي، أكد قبل عشرة أيام أن مجموعة «أوبك بلس» لديها الوسائل للتعامل مع تحديات سوق النفط المتذبذب، بما في ذلك إمكان خفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مقابلة نشرتها وكالة «بلومبرغ»، إن «سوق البترول الآجلة وقعت في حلقة سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من ضعف شديد في السيولة وتذبذب في الأسواق، تعملان معًا على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق، ألا وهي الوصول بفاعلية إلى الأسعار المناسبة والصحيحة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - ذباب إلكتروني!

كاركاتير خيري - ذباب إلكتروني!
كتل حجرية في بحر المانش تصطاد الشباك قبل أن تحصد الأسماك

كتل حجرية في بحر المانش تصطاد الشباك قبل أن تحصد الأسماك
ليز تراس رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة خلفا لبوريس جونسون

ليز تراس رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة خلفا لبوريس جونسون
إيران تعتزم شراء مقاتلات «سوخوي 35» من روسيا

إيران تعتزم شراء مقاتلات «سوخوي 35» من روسيا
«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي

«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي
«مسؤول أممي»: الصومال «على حافة المجاعة»

«مسؤول أممي»: الصومال «على حافة المجاعة»
التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد

التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد
اليورو أقل من 0.99 دولار أميركي للمرة الأولى منذ 20 عاما

اليورو أقل من 0.99 دولار أميركي للمرة الأولى منذ 20 عاما
كاركاتير خيري - غوتيريس يعيِّن عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

كاركاتير خيري - غوتيريس يعيِّن عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا
افتتاح المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي

افتتاح المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي
خبير السدود العالمي كمال أبوالسعود لـ«بوابة الوسط»: ابعدوا عن التفكير المادي.. وأسعار الخيول مبالغ فيها

خبير السدود العالمي كمال أبوالسعود لـ«بوابة الوسط»: ابعدوا عن التفكير المادي.. ...
مفوضية الانتخابات ترد على تساؤل مجلس النواب بشأن انقضاء المدة الزمنية لـ«القوة القاهرة »

مفوضية الانتخابات ترد على تساؤل مجلس النواب بشأن انقضاء المدة الزمنية لـ«القوة ...
طرابلس.. «كارتل» التشكيلات المسلحة يتغير

طرابلس.. «كارتل» التشكيلات المسلحة يتغير
أجمل أهداف الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز 2021-2022

أجمل أهداف الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز 2021-2022
كاركاتير خيري - مشاريع البنية التحتية في ليبيا

كاركاتير خيري - مشاريع البنية التحتية في ليبيا
الثامن منذ ثورة فبراير.. البعثة الأممية تعلن رسميا السنغالي باتيلي رئيسا لها

الثامن منذ ثورة فبراير.. البعثة الأممية تعلن رسميا السنغالي باتيلي رئيسا لها
«حكومة الوحدة»: إردوغان أكد للدبيبة ضرورة الحفاظ على أمن طرابلس من أي محاولات عسكرية

«حكومة الوحدة»: إردوغان أكد للدبيبة ضرورة الحفاظ على أمن طرابلس من أي محاولات ...
«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان

«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليورو أقل من 0.99 دولار أميركي للمرة الأولى منذ 20 عاما
اليورو أقل من 0.99 دولار أميركي للمرة الأولى منذ 20 عاما
أسعار الغاز في أوروبا تبدأ الأسبوع على ارتفاع مع تقليص الإمدادات الروسية
أسعار الغاز في أوروبا تبدأ الأسبوع على ارتفاع مع تقليص الإمدادات ...
«الكرملين»: العقوبات الغربية وراء وقف إمدادات الغاز عبر خط «نورد ستريم»
«الكرملين»: العقوبات الغربية وراء وقف إمدادات الغاز عبر خط «نورد ...
«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي
«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي
التضخم يتخطى 80% في تركيا خلال أغسطس على أساس سنوي
التضخم يتخطى 80% في تركيا خلال أغسطس على أساس سنوي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في 2002
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في ......
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي...
«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»
«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»...
من بلد خزائنه فارغة إلى نمو قوي.. كيف تخلصت اليونان من أزمتها المالية؟
من بلد خزائنه فارغة إلى نمو قوي.. كيف تخلصت اليونان من ......
البورصات الأوروبية والأميركية تتكبد خسائر
البورصات الأوروبية والأميركية تتكبد خسائر...
المزيد
واشنطن تطالب بالإبقاء على إنتاج النفط مرتفعا بعد قرارات «أوبك بلس»
واشنطن تطالب بالإبقاء على إنتاج النفط مرتفعا بعد قرارات ......
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين الكهرباء لباريس
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين ......
«أوبك بلس» تقرر خفض الإنتاج في مواجهة مخاوف من الانكماش
«أوبك بلس» تقرر خفض الإنتاج في مواجهة مخاوف من الانكماش...
التضخم يتخطى 80% في تركيا خلال أغسطس على أساس سنوي
التضخم يتخطى 80% في تركيا خلال أغسطس على أساس سنوي...
«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي
«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط