«أوبك بلس» تقرر خفض الإنتاج في مواجهة مخاوف من الانكماش

القاهرة - بوابة الوسط

قررت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفاؤها في «أوبك بلس»، الإثنين، خفض إنتاجها لدعم الأسعار في مواجهة المخاوف من حصول انكماش وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من سنة والاقتطاعات الكبرى التي تمت بسبب وباء «كوفيد-19».

واتفق ممثلو الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة الرياض وشركاؤهم العشرة بقيادة موسكو، على «العودة إلى حصص شهر أغسطس» أي خفض بمئة ألف برميل مقارنة مع سبتمبر كما أعلنت أوبك بلاس في بيان، وفق «فرانس برس».

تركت المجموعة التي عقدت اجتماعا عبر الفيديو الباب مفتوحا أمام محادثات جديدة قبل الاجتماع المقبل في 5 أكتوبر «للاستجابة إذا لزم الأمر لتطورات السوق». خلال اجتماعاتها الشهرية، تقاوم أوبك بلاس دعوات الغربيين لزيادة انتاجها من أجل احتواء ارتفاع الأسعار والتضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود.

ارتفاع أسعار برميل نفط برنت

بعد هذا القرار، ارتفعت اسعار برميل نفط برنت مرجعية بحر الشمال باكثر من 3% لتصل إلى 96.40 دولار وبرميل النفط الخفيف الأميركي المرجعي إلى 89.80 دولار نحو الساعة 12.50 ت غ. وقالت كارولين باين من «كابيتال ايكونوميكس» «هذا الخفض الرمزي لا يشكل مفاجأة فعلية بعد التكهنات التي سرت في الأسابيع الماضية».

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وكان وزير الطاقة السعودي أكد قبل عشرة أيام أنّ مجموعة أوبك بلاس لديها الوسائل للتعامل مع تحديات سوق النفط المتذبذب، بما في ذلك إمكان خفض الإنتاج في أي وقت وبطرقٍ مختلفة.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة نشرتها وكالة بلومبرغ إنّ «سوق البترول الآجلة وقعت في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من ضعف شديد في السيولة وتذبذب في الأسواق، تعملان معًا على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق؛ ألا وهي الوصول بفاعلية إلى الأسعار المناسبة والصحيحة».

ثالث تراجع شهري على التوالي

وكانت الأسعار وبسبب الافاق الاقتصادية القاتمة، سجلت في أغسطس ثالث تراجع شهري على التوالي بعيدا عن المستويات القياسية التي لامست 140 دولارا للبرميل.

وقال بيارن شيلدروب المحلل لدى «سيب» في معرض تفسيره قرارأوبك بلس «من الافضل التوقف الان، من الافضل توخي الحذر الشديد».

وقال كرايغ إرلام المحلل لدى أواندا إن «المجموعة تريد بشكل واضح إبقاء الأسعار مرتفعة» والتي تؤمن لها عائدات وافرة. وأضاف «من جانب آخر، قد تكون لديها مخاوف من ان تؤدي عودة النفط الايراني الى الأسواق الى ترجيح كفة العرض وبالتالي انخفاض الأسعار».

كل شيء سيكون رهنا بتقدم المفاوضات حول الملف النووي الايراني أم لا. وتجددت في الآونة الأخيرة الآمال في التوصل إلى اتفاق يترافق مع تخفيف العقوبات الأميركية لا سيما في قطاع النفط.

لكن الآمال سرعان ما تبددت مجددا في هذه المفاوضات التي لا تنتهي، إذ اعتبرت الولايات المتحدة الخميس أن رد طهران على النص الذي عرضه الاتحاد الأوروبي كان «للأسف (...) غير بناء».

نقص الاستثمار والصيانة خلال فترة انتشار الوباء

هناك عنصر آخر يؤخذ في الاعتبار هو عدم قدرة أوبك بلاس على بلوغ أهدافها. ويشير شيلدروب إلى أن «الإنتاج الحالي والحصص غير متصلين، بالتالي هي مسألة مصداقية».

من الأزمات السياسية الممتدة أو نقص الاستثمار والصيانة خلال فترة انتشار الوباء كلها عناصر باتت تعطل البنية التحتية للنفط حيث هناك العديد من دول المجموعة مثل انغولا او نيجيريا لا يمكنها ضخ المزيد ويبدو أنها في أقصى طاقاتها. وحدها السعودية والامارات يبدو انه لديهما طاقة إنتاجية فائضة.

هذه ايضا رسالة جديدة توجه الى الغربيين الذين يحاولون بأي ثمن وقف التضخم. وقد قررت دول مجموعة السبع الجمعة أن تضع «بشكل عاجل» سقفا لاسعار النفط الروسي بهدف الحد من الموارد التي تحصل عليها موسكو من بيع المحروقات.

لكن روسيا حذرت من أنها لن تبيع النفط بعد الآن للدول التي تتبنى هذه الآلية غير المسبوقة. ويمكن بالتالي أن يخفض العرض في السوق، ما قد يساهم في ارتفاع جديد في الأسعار والتي رغم التراجع الأخير، تبقى مرتفعة تاريخيا ومتقلبة كثيرا.