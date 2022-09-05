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«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 12:54 مساء
«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي
شعار منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، (أ ف ب)
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في مواجهة مخاوف من حصول انكماش، تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها في «أوبك بلس»، الإثنين، اجتماعا سيكتفي بإعلان زيادة متواضعة في أهداف الإنتاج، فيما تطرق بعض الخبراء إلى خفض محتمل لدعم الأسعار.

ويلتقي ممثلو الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، وشركاؤهم العشرة بقيادة روسيا، لتعديل حصص شهر أكتوبر، بحسب وكالة «فرانس برس».
ويبدأ اللقاء المرتقب عقده عبر الفيديو، الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، (13:00 بتوقيت فيينا حيث مقر الكارتل).

بعيدا عن مستوياتها القياسية التي لامست 140 دولارا للبرميل، سجلت أسعار برميل نفط برنت مرجعية بحر الشمال وبرميل النفط الخفيف الأميركي المرجعي أيضا ثالث تراجع شهري على التوالي في أغسطس، على خلفية آفاق اقتصادية عالمية لا تزال قاتمة.

من هنا سرت التكهنات، إذ قالت كارولين باين من «كابيتال إيكونوميكس»، لوكالة «فرانس برس»، «من غير الأكيد تماما ما إذا كانت (أوبك) ستتفق على زيادة جديدة لحصص 100 ألف برميل في اليوم» كما حدث في سبتمبر، مضيفة «في ضوء الانخفاض الأخير لأسعار النفط (...)، لا نستبعد عدم تغير الإنتاج أو حتى خفضه».

وقرابة الساعة 9:15 ت غ (11:15 في فيينا)، سجلت أسعار النفط زيادة بنحو 3%، وبلغ سعر برميل برنت 95.62 دولار، وسعر برميل غرب تكساس الوسيط 89.20 دولار في ضوء ارتفاع أسعار الغاز، ووسط تكهنات بقيام «أوبك بلاس» بخفض الإنتاج.

وأكد وزير الطاقة السعودي، قبل عشرة أيام، أن مجموعة «أوبك بلس» لديها الوسائل للتعامل مع تحديات سوق النفط المتذبذب، بما في ذلك إمكان خفض الإنتاج في أي وقت وبطرقٍ مختلفة.

- أسعار النفط ترتفع بدعم من توقعات بخفض إنتاج «أوبك بلس»

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مقابلة نشرتها وكالة «بلومبيرغ» إن «سوق البترول الآجلة وقعت في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من ضعف شديد في السيولة وتذبذب في الأسواق، تعملان معا على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق؛ ألا وهي الوصول بفاعلية إلى الأسعار المناسبة والصحيحة».

إيران تبدد الآمال
وخلال اجتماعاتها الشهرية، تقاوم «أوبك بلس» دعوات الغربيين لزيادة إنتاجها من أجل احتواء ارتفاع الأسعار.

وقال المحلل لدى أواندا، كرايغ إرلام، إن «المجموعة تريد بشكل واضح إبقاء الأسعار مرتفعة»، والتي تؤمن لها عائدات وافرة، مضيفا «من جانب آخر، قد تكون لديها مخاوف من أن تؤدي عودة النفط الإيراني إلى الأسواق لترجيح كفة العرض وبالتالي انخفاض الأسعار».

تجدد الآمال بخصوص إحياء الاتفاق النووي
ورأى ماثيرو هولاند من Energy Aspects أن مسألة خفض إنتاج المجموعة والذي سيكون الأول منذ التخفيضات الكبيرة التي اعتمدت لمواجهة انهيار الطلب خلال انتشار وباء «كوفيد -19»، ستطرح نفسها خلال الاجتماع المقبل في أكتوبر.

وكل شيء سيكون رهنا بتقدم المفاوضات حول الملف النووي الإيراني أم لا، وتجددت في الآونة الأخيرة الآمال في التوصل إلى اتفاق يترافق مع تخفيف العقوبات الأميركية لا سيما في قطاع النفط.

لكن الآمال سرعان ما تبددت مجددا في هذه المفاوضات التي لا تنتهي، إذ اعتبرت الولايات المتحدة الخميس، أن رد طهران على النص الذي عرضه الاتحاد الأوروبي كان «للأسف (...) غير بناء».

رسالة إلى الغرب
لكن الخبيرة في شركة «إنيرجي إنتلغنس»، أمينة بكر، تدعو إلى عدم المبالغة في تفسير كلام وزير الطاقة السعودي الذي «أكد فقط أن التقلبات تضر بالسوق»، مضيفة أن ذلك يوجه رسالة «إلى كل الحكومات الغربية التي تدخلت في السوق» منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وقررت دول مجموعة السبع الجمعة، أن تضع «بشكل عاجل» سقفا لأسعار النفط الروسي بهدف الحد من الموارد التي تحصل عليها موسكو من بيع المحروقات، لكن روسيا حذرت من أنها لن تبيع النفط بعد الآن للدول التي تتبنى هذه الآلية غير المسبوقة.

ويمكن بالتالي أن يخفض العرض في السوق، ما قد يساهم في ارتفاع جديد في الأسعار، والتي رغم التراجع الأخير، تبقى مرتفعة تاريخيا ومتقلبة كثيرا.

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