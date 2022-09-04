ألمانيا توافق على خطة مساعدة بقيمة 65 مليار يورو في مواجهة التضخم

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت الحكومة الألمانية، اليوم الأحد، خطة بـ65 مليار يورو، لتخفيف الأعباء المالية للأسر وسط تراجع إمدادات الغاز الروسي وارتفاع فواتير الطاقة، وقالت إنها تدرس استخدام جزء من أرباح استثنائية حققتها شركات الطاقة لدعم تمويل الخطة.

وتشعر الشركات والمستهلكون الألمان بعبء ارتفاع أسعار الطاقة، وسط مساعي أكبر اقتصاد في أوروبا لوقف الاعتماد على الإمدادات الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وستضمن التدابير السريعة، استعدادًا لفصل الشتاء البارد، أن تكون ألمانيا «قادرة على مواجهة هذا الشتاء»، على ما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال كشف حزمة المساعدة البالغة 65 مليار يورو.

وترفع الخطة الأخيرة حجم المساعدة الإجمالية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا إلى 100 مليار يورو، فيما جرى التوصل إليها بعد نقاشات استمرت ليل السبت وحتى الأحد، خاضها ائتلاف حكومي ثلاثي يضم الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة شولتس وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (ليبرالي).

وتتضمن بنود أحدث خطة لمكافحة التضخم، دفعة لمرة واحدة لملايين المتقاعدين الضعفاء وخطة لاستخدام جزء من الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.

وتأتي حزمة المساعدة الحكومية الأخيرة، بعد يومين من إعلان شركة الطاقة الروسية العملاقة «غازبروم»، أنها لن تستأنف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1»، السبت، كما كان مخططًا له بعد أعمال صيانة لثلاثة أيام.

وقال شولتس إن الحكومة اتخذت «قرارات في الوقت المناسب» لتجنب أزمة في فصل الشتاء، تتضمن ملء خزانات الغاز وإعادة تشغيل منشآت الطاقة العاملة بالفحم، غير أن إجراءات استباقية شملت حملة لخفض الاستهلاك، لم تسهم كثيرًا في الحد من الارتفاع الكبير لفواتير الأُسر.

خفض الضريبة على البنزين

يأتي هذا الإعلان في أعقاب حزمتين سابقتين من المساعدات يبلغ مجموعهما 30 مليار يورو، تضمنتا خفض الضريبة على البنزين ودعمًا ماديًا كبيرًا لتذاكر النقل.

التضخم قد يرتفع لأعلى معدل منذ عقود

ومع انتهاء مدة العمل بالعديد من هذه الإجراءات في نهاية أغسطس، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة، واجهت الحكومة ضغوطًا لتقديم مساعدة جديدة.

وارتفع مستوى التضخم مجددًا إلى 7.9% في أغسطس، بعد انخفاضه لشهرين على وقع انعكاسات تدابير المساعدة الحكومية، ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى نحو 10% بحلول نهاية العام، في أعلى معدل منذ عقود، غير أن شولتس قال: «ليس الجميع يعانون ارتفاع أسعار الاستهلاك»، فبعض شركات الطاقة التي قد لا تكون تستخدم الغاز لتوليد الكهرباء «تستفيد من واقع أن أسعار الغاز المرتفعة هي التي تحدد سعر الكهرباء وبالتالي تجني الكثير من الأموال».

- ألمانيا توافق على حزمة إجراءات جديدة لتخفيف العبء على المستهلكين

وأضاف: «لذلك قررنا تغيير تنظيم السوق بطريقة تمنع تحقيق هذه الأرباح العشوائية مجددًا أو يتم سحب جزء منها».

وقالت الحكومة في الوثيقة إن سحب جزء من الأرباح غير المتوقعة سيخلق «مجالًا ماليًا يتعين استخدامه على وجه التحديد لتخفيف العبء عن المستهلكين في أوروبا».

وأكد وزير المال كريستيان ليندنر، في المؤتمر الصحفي، أن هذه الخطوة يمكن أن تدر «عشرات المليارات من اليورو».

وقالت الحكومة إنها ستعمل على تطبيق الخطة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، مضيفة في الوقت نفسه أنها جاهزة لتطبيقها على المستوى الوطني.

وكانت بروكسل، أعلنت الإثنين أنها ستدرس تدابير «طارئة» لإصلاح سوق الكهرباء وضبط الأسعار.

وقال شولتس إنه يتوقع أن «يتعامل الاتحاد الأوروبي بسرعة»، مع هذه المسألة، مضيفًا: «من الواضح جدًا أننا بحاجة إلى تغييرات سريعة في هذا المجال».

ومكررًا شعاره أن الألمان «لن يسيروا وحدهم» في أزمة الطاقة، كشف المستشار مجموعة من التدابير، من بينها دفع 300 يورو لمرة واحدة لملايين المتقاعدين لمساعدتهم على تسديد فواتير الطاقة المرتفعة.

وستشمل الحكومة أيضًا الطلاب بدفعات قدرها 200 يورو لمرة واحدة، كما ستغطي تكلفة التدفئة للأشخاص الذين يتلقون مساعدات إسكان.

وخصصت برلين 1.5 مليار يورو لإعداد بديل للتذكرة الشهرية البالغة تسعة يورو على شبكات النقل المحلية وبين المناطق.

وقال ليندنر إن حزمة الإغاثة ككل سيجرى تمويلها دون التخطيط لاستدانة مبالغ إضافية، مضيفًا: «هذه الإجراءات مدرجة في خطط الميزانية الحالية للحكومة» للعامين 2022 و2023 مع تغطية الباقي من التدابير الخاصة بالأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.