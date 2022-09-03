بريطانيا توافق على استخدام جيل جديد من لقاح «فايزر» المضاد لـ«أوميكرون»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة الناظمة للأدوية في بريطانيا، السبت، أنها وافقت على جيل جديد من لقاح «كوفيد-19» تنتجه شركة «فايزر/بايونتيك» ويستهدف المتحور «أوميكرون».

وتتألف هذه النسخة من اللقاح من جرعة معززة «ثنائية التكافؤ»، تستهدف السلالة الأصلية للفيروس والمتحور أوميكرون (BA.1) بحسب ما ذكرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) في بيان، وفق «فرانس برس».

ووافقت الوكالة على استخدام هذا اللقاح في جرعات معززة لمن هم في سن الـ12 وما فوق، بعد «مراجعة دقيقة للأدلة».

لقاح «ثنائي التكافؤ» مماثل من «موديرنا»

وكانت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية وافقت الشهر الماضي على لقاح «ثنائي التكافؤ» مماثل من «موديرنا»، لتصبح أول دولة تفعل ذلك. وقالت جون راين المديرة التنفيذية لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية: «يسرني أن أعلن أن لدينا الآن لقاحًا ثانيًا معتمدًا لبرنامج التعزيز الذي سيجري في الخريف في المملكة المتحدة».

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وستطرح هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا واسكتلندا اللقاح المعزز، الإثنين، على أن يتلقاه أولًا نزلاء دور الرعاية وصولًا إلى دعوة كل شخص فوق سن الخمسين لأخذ اللقاح. كذلك، ستطلق ويلز وإيرلندا الشمالية حملات مشابهة.

ترخيص لقاحات «فايزر» و«موديرنا» الجديدة

وأفادت شبكة «بي بي سي» السبت بأنه سيتم تقديم لقاح موديرنا «الثنائي التكافؤ» أولًا، ولكنها أضافت أن المملكة المتحدة لا تملك ما يكفي من المخزون لتغطية كل من تجاوز الخمسين.

وتم ترخيص لقاحات «فايزر» و«موديرنا» الجديدة في الأيام الأخيرة من قبل الولايات المتحدة ووكالة الأدوية الأوروبية. وتستهدف أيضًا متحورين فرعيين من سلالة «أوميكرون» السريعة الانتشار، هما «BA.4» و«BA.5».