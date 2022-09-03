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الاتحاد الأوروبي «يتوقع» من روسيا احترام عقود الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 سبتمبر 2022, 12:57 مساء
الاتحاد الأوروبي «يتوقع» من روسيا احترام عقود الطاقة
مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني، يتحدث خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، 14 يوليو تموز 2022. (رويترز)
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قال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني، اليوم السبت، إن التكتل يتوقع من روسيا، أن تحترم عقود الطاقة التي أبرمتها؛ لكنه مستعد لمواجهة التحدي إذا لم تفعل ذلك.

وأوضح جنتيلوني، للصحفيين ردًا على سؤال بشأن وقف خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 1»، «نتوقع أن تحترم روسيا العقود التي أبرمتها»، ردًا على سؤال بشأن وقف خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 1»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- «غازبروم» تعلن وقف إمدادات الغاز عبر نورد ستريم «بالكامل» حتى إصلاح توربين

وتابع، خلال مؤتمر أعمال منتدى أمبروسيتي في شمال إيطاليا، «لكن حتى إذا استمر أو زاد استخدام الطاقة كسلاح، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد»، مشيرًا إلى مستويات تخزين الغاز المرتفعة وخطط الحفاظ على الطاقة في الشتاء.

«غازبروم» توقف خط أنابيب «نورد ستريم» بالكامل
والجمعة، أعلنت مجموعة غازبروم الروسية توقف خط أنابيب «نورد ستريم» الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز، «بالكامل» حتى انتهاء إصلاح توربين فيه، بعدما كان من المقرر أن يعاود العمل السبت بعد عملية الصيانة.

وأفادت «غازبروم» في بيان أنها اكتشفت «تسرب زيت» في التوربين خلال عملية الصيانة، وأفادت أنه «حتى إتمام الإصلاح ... يعلّق نقل الغاز عبر نورد ستريم بالكامل».

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