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تباطؤ وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 08:06 مساء
تباطؤ وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة
لافتة ملصقة على واجهة مطعم تعرض وظائف، في لوس أنجلوس، 17 أغسطس 2022، (ا ف ب)
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أبطأ أرباب العمل الأميركيون وتيرة التوظيف في أغسطس بعد الارتفاع المفاجئ في شهر يوليو فيما ارتفعت معدلات البطالة، حسبما أعلنت الحكومة الجمعة.

وحتى مع تباطؤ الوتيرة ترفع الوظائف الإضافية معدلات التوظيف إلى ما فوق مستويات ما قبل الوباء، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن تقرير وزارة العمل الشهري.

وازداد عدد الوظائف بنحو 315 ألف وظيفة الشهر الماضي، وفق التقرير، بما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد في أعقاب زيادة 526 ألف وظيفة في يوليو. غير أن معدلات البطالة ارتفعت مجددا إلى 3,7% بعد تراجعها إلى 3,5% في الشهر السابق، بحسب المعطيات.

ويراقب الاحتياطي الفدرالي عن كثب تطورات سوق الوظائف بحثا عن مؤشرات تحسن، في إطار سعيه لتعزيز الاقتصاد برفع أسعار الفائدة للحد من التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاما.

وأظهرت البيانات أن الأجور استمرت في الارتفاع في أغسطس، إذ ارتفع متوسط الأجر في الساعة 10 سنتات إضافية، أو 0,3% وصولا إلى 32,26 دولارا. وخلال الـ 12 شهرا الماضية زادت أجور العمال بنسبة 5,2%. ويثير استمرار الضغط التصاعدي قلقا، إذ يخشى الاحتياطي الفدرالي أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم.

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