Atwasat

الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين يتعهد بتسريع الانتقال إلى طاقة أنظف

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 06:10 مساء
الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين يتعهد بتسريع الانتقال إلى طاقة أنظف
وزير الطاقة الإندونيسي عريفين تشريف خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في نوسا دوا في بالي، 2 سبتمبر 2022، (ا ف ب)
alwasat radio

اختتمت محادثات حول الطاقة لمجموعة العشرين في بالي، الجمعة، بتعهد الاقتصادات الرائدة في العالم تسريع الانتقال إلى طاقة أنظف، لكن دون التوصل لاتفاق ملزم في وقت يواجه المسؤولون صعوبة في تجاوز خلافات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير منذ أن شنت موسكو هجومها العسكري، وتسعى عديد الدول الغربية جاهدة لإيجاد مصادر بديلة في مسعى لقطع العلاقات مع روسيا، كما شكلت الاضطرابات في مجال الطاقة ضغوطا على الجهود العالمية للتصدي للتغير المناخي، حسب وكالة «فرانس برس».

وقدمت إندونيسيا المضيفة خطة في المحادثات تحدد مبادئ لتسريع الانتقال «العادل» إلى طاقة أكثر اخضرارا، وصادقت عليها دول مجموعة العشرين.

وقال وزير الطاقة الإندونيسي، عريفين تشريف، إن «ميثاق بالي» غير الملزم، والذي يتضمن مبادئ لتحقيق صفر انبعاثات، وافق عليه جميع الأعضاء.

ولم يُكشف عن التفاصيل لكن الوزير قال إن الخطة تهدف لتعزيز التخطيط الوطني للطاقة وتنفيذها لتحسين أمن الطاقة وكفاءتها وتعزيز الاستثمار والتمويل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش التونسي يعلن القضاء على 3 مسلحين في القصرين

الجيش التونسي يعلن القضاء على 3 مسلحين في القصرين
حكم بالسجن 10 سنوات على شرطي شارك في الهجوم على «الكابيتول»

حكم بالسجن 10 سنوات على شرطي شارك في الهجوم على «الكابيتول»
بايدن يدين الهجوم «المتطرف» لترامب على الديمقراطية

بايدن يدين الهجوم «المتطرف» لترامب على الديمقراطية
«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان

«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان
نجاة نائبة رئيس الأرجنتين من محاولة اغتيال

نجاة نائبة رئيس الأرجنتين من محاولة اغتيال
رسميا.. تشيلسي يعلن ضم نجم برشلونة «أوباميانغ»

رسميا.. تشيلسي يعلن ضم نجم برشلونة «أوباميانغ»
«رويترز»: غوتيريس يعتزم تعيين السنغالي باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

«رويترز»: غوتيريس يعتزم تعيين السنغالي باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا
آخرهم رئيس شركة نفط عملاقة.. «وفيات غامضة» تكتب نهاية رجال أعمال روس

آخرهم رئيس شركة نفط عملاقة.. «وفيات غامضة» تكتب نهاية رجال أعمال روس
الفيضانات تفتك بباكستان والملايين في انتظار الإنقاذ (فيديو)

الفيضانات تفتك بباكستان والملايين في انتظار الإنقاذ (فيديو)
قبل تهريبها لتنظيمات إرهابية.. تونس تضبط أسلحة وذخيرة قرب الحدود الليبية

قبل تهريبها لتنظيمات إرهابية.. تونس تضبط أسلحة وذخيرة قرب الحدود الليبية
هالاند يواصل بداياته المثالية مع مانشستر سيتي

هالاند يواصل بداياته المثالية مع مانشستر سيتي
صدامات جس النبض

صدامات جس النبض
محبو الأميرة ديانا يحيون ذكرى وفاتها الـ25

محبو الأميرة ديانا يحيون ذكرى وفاتها الـ25
صلصة النعناع الهندية

صلصة النعناع الهندية
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟

ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» (فيديو)

التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» (فيديو)
ضبط «مارادونا» في بنغازي

ضبط «مارادونا» في بنغازي
الصديق الكبير.. رقم ليبي صعب يستعصي على التغيير منذ العام 2011

الصديق الكبير.. رقم ليبي صعب يستعصي على التغيير منذ العام 2011
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الين الياباني في أدنى مستوياته منذ 24 عاما
الين الياباني في أدنى مستوياته منذ 24 عاما
توقعات بتثبيت «أوبك بلس» إنتاج النفط الأسبوع المقبل
توقعات بتثبيت «أوبك بلس» إنتاج النفط الأسبوع المقبل
سلطات كاليفورنيا تطلب من سكانها عدم شحن سياراتهم الكهربائية
سلطات كاليفورنيا تطلب من سكانها عدم شحن سياراتهم الكهربائية
أسعار النفط ترتفع بدعم من توقعات بخفض إنتاج «أوبك بلس»
أسعار النفط ترتفع بدعم من توقعات بخفض إنتاج «أوبك بلس»
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في 2002
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في ......
تراجع إيرادات «هواوي» بنسبة 6% خلال النصف الأول
تراجع إيرادات «هواوي» بنسبة 6% خلال النصف الأول...
تراجع إجمالي الناتج المحلي الروسي بنسبة 4% في الربع الثاني من 2022
تراجع إجمالي الناتج المحلي الروسي بنسبة 4% في الربع الثاني ......
بقيمة 430 مليار دولار.. «كونغرس» يقر خطة بايدن الضخمة للمناخ والصحة
بقيمة 430 مليار دولار.. «كونغرس» يقر خطة بايدن الضخمة للمناخ......
«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»
«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»...
المزيد
الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين يتعهد بتسريع الانتقال إلى طاقة أنظف
الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين يتعهد بتسريع الانتقال إلى ......
الكرملين: وضع سقف لسعر النفط الروسي «سيزعزع استقرار» السوق
الكرملين: وضع سقف لسعر النفط الروسي «سيزعزع استقرار» السوق...
روسيا تعلن استئناف إمدادات الغاز عبر «نورد ستريم» السبت
روسيا تعلن استئناف إمدادات الغاز عبر «نورد ستريم» السبت...
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي...
أسعار النفط ترتفع بدعم من توقعات بخفض إنتاج «أوبك بلس»
أسعار النفط ترتفع بدعم من توقعات بخفض إنتاج «أوبك بلس»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط