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الكرملين: وضع سقف لسعر النفط الروسي «سيزعزع استقرار» السوق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 04:31 مساء
الكرملين: وضع سقف لسعر النفط الروسي «سيزعزع استقرار» السوق
محطة محروقات تابعة لشركة إنتاج النفط الروسية «غازبروم نفت» في موسكو. 11 مايو 2022. (أ ف ب)
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حذر الكرملين، الجمعة، بأن فرض سقف لسعر بيع النفط الروسي «سيزعزع استقرار» السوق النفطية، ردا على دراسة الدول الغربية هذا الإجراء في سياق العقوبات المفروضة على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين «يمكننا التأكيد بثقة على أمر، وهو أن اتخاذ مثل هذا القرار سيؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط بصورة كبيرة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وصدر هذا التحذير في وقت تدعو عدة دول، منذ أسابيع، إلى خفض سعر بيع النفط الروسي للحد من العائدات التي تستخدمها موسكو لتمويل هجومها العسكري على أوكرانيا.

ودعت مجموعة السبع الجمعة «ائتلافا واسعا» من الدول، إلى المشاركة في وضع سقف لسعر الغاز الروسي.

وحذر نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف بمسائل الطاقة، ألكسندر نوفاك، الخميس، بأن روسيا ستتوقف عن بيع النفط إلى الدول التي ستطبق هذا الإجراء.

«سنتوقف بكل بساطة عن تسليم النفط أو المنتجات النفطية»
وقال بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية «فيما يتعلق بالقيود على الأسعار.. سنتوقف بكل بساطة عن تسليم النفط أو المنتجات النفطية إلى الشركات أو الدول التي تفرض مثل هذه القيود».

واعتبر أن فرض سقف سيكون أمرا «عبثيا» تماما، وسيتسبب بزعزعة استقرار السوق، و«سيكون المستهلكون الأوروبيون والأميركيون أول من يدفع ثمنه».

- مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي

وفرضت الدول الغربية عدة دفعات من العقوبات على موسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

وأقر الاتحاد الأوروبي في يونيو، حظرا تدريجيا على النفط الروسي ينص بصورة خاصة على وقف واردات النفط الروسي بحرا خلال ستة أشهر.

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