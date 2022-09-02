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أسعار النفط ترتفع بدعم من توقعات بخفض إنتاج «أوبك+»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 10:46 صباحا
أسعار النفط ترتفع بدعم من توقعات بخفض إنتاج «أوبك+»
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019، (ا ف ب)
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قفزت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مدعومة بمراهنات على أن «أوبك+»، ستناقش خفض الإنتاج في اجتماعها القادم 5 سبتمبر، لكن الأسعار لا تزال بصدد تسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع، بفعل مخاوف من فرض قيود لمكافحة كوفيد-19 في الصين وضعف نمو الطلب العالمي.

ويحاول النفط تقليص خسائر أسبوعية هائلة، قبل اجتماع «أوبك» وحلفاؤها بشأن الإمدادات، إذ يمكن للسعودية أن تضغط من أجل تخفيضات الإنتاج، في الوقت الذي تعرضت فيه جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني لانتكاسة، بحسب وكالة «رويترز».

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وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار، أو 2.08% إلى 94.29 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.90 دولار أو 2.22% إلى 88.56 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود الخامين 3% في الجلسة السابقة لأقل مستوى في أسبوعين، فيما يتجه خام برنت صوب انخفاض أسبوعي بنحو 8%، كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب التراجع بنحو 6% خلال الأسبوع.

وتعرض النفط الخام لضغوط هذا الأسبوع إذ أثار تشديد السياسة النقدية وتجدد عمليات الإغلاق لمكافحة كورونا في الصين، مخاوف من ضعف استهلاك النفط، كما أثر ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له على الإطلاق على الأسعار قبل اجتماع «أوبك+» يوم الاثنين المقبل.

وقالت فاندانا هاري، من مؤسسة فندا إنسايت في سنغافورة: «بعد الخسائر الفادحة في الجلسات الثلاث الماضية، قد نشهد بعض التماسك»، مضيفة «الحالة الأساسية لدينا هي تثبيت سياسة زيادة الإنتاج من قبل (أوبك+) لشهر أكتوبر، لكن التجار قد يكونوا حذرين من بيع النفط الخام على نحو أكثر حتى معرفة نتيجة اجتماع يوم الإثنين».

تحالف «أوبك+» يخفض توقعاته لأسواق النفط
وفي رؤية متشددة أكثر قتامة خفض تحالف «أوبك+» توقعاته لأسواق النفط العالمية هذا العام والعام المقبل في وقت يكافح فيه الأعضاء للوصول إلى أهداف الإنتاج.

وخفّضت اللجنة الفنية التابعة للتحالف التوقُّعات الخاصة بفائض المعروض لهذا العام للنصف إلى 400 ألف برميل يومياً، وفقاً لتقرير صادر عن اللجنة.

وفي المقابل عكست التوقُّعات للعام المقبل من فائض قدره 900 ألف برميل في اليوم، إلى عجز قدره 300 ألف في اليوم.

وجاءت التوقعات الصادمة قبل أيام من اجتماع لأوبك+ لتحديد سياستها للإنتاج في الخامس من سبتمبر، وبعد أكثر من أسبوع من تصريحات السعودية أن المجموعة قد تخفض إنتاج النفط.

وقبيل اجتماعها، أصدرت اللجنة تقريرا يشير إلى أن فائض سوق النفط سيصل إلى 900 ألف برميل يوميا في أفضل السيناريوهات.

وبعد الاجتماع جاء الرقم عند 400 ألف برميل يوميا، وقال مصدران بـ«أوبك+» إن المجموعة قررت أن تدرج في حساباتها انخفاضا كبيرا في أرقام الإنتاج من دولها الأعضاء.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الأسبوع الماضي، إن «أوبك+» مستعدة لخفض الإنتاج، وسط تقلبات في سوق العقود الآجلة للنفط، مدفوعة بضعف السيولة وانفصال عن السوق الفورية.

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