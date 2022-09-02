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سلطات كاليفورنيا تطلب من سكانها عدم شحن سياراتهم الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 08:52 صباحا
سلطات كاليفورنيا تطلب من سكانها عدم شحن سياراتهم الكهربائية
شواحن كهربائية تابعة لشركة «تيسلا» في فرجينيا الأميركية، 15 مارس 2022. (أ ف ب)
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أوعزت سلطات كاليفورنيا إلى سكان الولاية بعدم شحن سياراتهم الكهربائية لكي لا يزيدوا الضغط على شبكة الكهرباء المتداعية والتي تتأثر سلباً بموجة حرّ شديدة.

وأعلنت الولاية الأسبوع الماضي حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود اعتبارا من العام 2035. وكان يُتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 44 درجة في ضواحي لوس أنجليس في وقت يشهد غرب الولايات المتحدة موجة حر. كما كان متوقعاً كذلك أن يزيد الطقس القاسي الضغط على شبكة الكهرباء التي تتعرض أصلاً لضغط كبير، وتحديداً خلال الساعات الأكثر حرّاً التي تُشغَّل فيها بشكل كامل مكيفات الهواء الضرورية في الولايات المتحدة، وفق وكالة «فرانس برس».

وطلبت «أميركان بابليك باور أسوسييشن»، وهي الهيئة المعنية بالخدمات العامة، من المستهلكين «تقليص استخدامهم الكهرباء بين الساعة الرابعة والتاسعة مساءً عندما تكون الشبكة تحت الضغط الأكبر، لأنّ الطلب يكون مرتفعاً فيما تعمل الطاقة الشمسية بشكل محدود»، واشارت الهيئة إلى أنّ الإجراءات الثلاثة الرئيسية الموصى بها تتمثل في تثبيت حرارة المكيفات على 25 درجة مئوية أو أكثر، وتجنب استخدام الأجهزة الكبيرة أو شحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى إطفاء الأضواء غير الضرورية.

وتُعتبر الكهرباء موضوعاً حساساً لكاليفورنيا التي تُعدّ بنيتها التحتية متداعية. وتطلب شركات الكهرباء باستمرار من المنازل الحد من استهلاكها الكهرباء خلال ساعات معينة، عندما تتوقف الألواح الشمسية عن إنتاج الكهرباء فيما يبقى الطلب مرتفعاً بسبب الحرّ.

استهزاء بدعوة سلطات كاليفورنيا
ولاقت دعوة سلطات الولاية السكان إلى عدم شحن سياراتهم الكهربائية استهزائاً كبيراً عبر مواقع التواصل، في الوقت الذي تروّج فيه كاليفورنيا لاستخدام هذا النوع من المركبات.  

وكتب السناتور الجمهوري توم كوتون، ساخراً عبر تويتر «إنّ كاليفورنيا جعلت استخدام السيارات الكهربائية إلزامياً وطلبت من السكان عدم شحنها بين الساعة الرابعة والتاسعة مساءً؟».

- كاليفورنيا تتجه لحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود بحلول 2035

وأعلنت سلطات كاليفورنيا قبل أسبوع أنّ السيارات الجديدة المطروحة للبيع ينبغي أن تتميّز بـ«صفر انبعاثات» للغازات الملوثة اعتباراً من سنة 2035 على أبعد تقدير.واعتُبر هذا القرار بمثابة نقطة تحوّل في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، إذ تشكل كاليفورنيا سوقاً مهمة للسيارات ومن شأنها التأثير على المعايير المحلية وتلك الدولية المرتبطة بهذا العالم، وفق الوكالة الفرنسية.

درجات حرارة مرتفعة «بصورة خطرة»
وأطلقت الدائرة الوطنية للأرصاد الجوية بالولايات المتحدة تحذيراً من «حرارة شديدة» تطال معظم أنحاء كاليفورنيا ومناطق من أريزونا ونيفادا.

وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية «تسجيل درجات حرارة مرتفعة بصورة خطرة» حتى مساء الأحد، محذرة من المخاطر الصحية الناجمة من موجة الحر. وقالت إنّ «الأشخاص غير المتوفر لهم نظام تكييف مناسب وسليم إضافة إلى مصدر لترطيب الاجواء هم الأكثر عرضة لخطر الحرّ، لكن يُرجّح أن تطال التأثيرات جزءاً مهماً من السكان».

من جهة ثانية، لا توفر الفترة الليلية راحة كاملة للسكان، إذ لا تنخفض درجات الحرارة خلالها في أماكن عدّة دون الـ 26 درجة مئوية. وبينما تُعتبر موجات الحر المُسجلة في جنوب كاليفورنيا شائعة في شهر سبتمبر، إلا أنّ درجات الحرارة التي تزيد عن 37 درجة تُعدّ شديدة حتى في المنطقة التي تنتشر فيها أشعة الشمس بصورة شبه دائمة.

وتأتي موجة الحر هذه في الوقت الذي تعرضت فيه أخيراً مساحات شاسعة في جنوب غرب الولايات المتحدة لعواصف شديدة بصورة نادرة وسيول غزيرة. وغمرت المياه منطقة ديث فاليه الصحراوية فيما سُجلت الجمعة وفاة شخص بعدما جرفه فيضان في متنزه زيون الوطني في ولاية يوتا الشهيرة بمنحدراتها الصخرية الحمراء ووديانها.

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