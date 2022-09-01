توقعات بتثبيت «أوبك بلس» إنتاج النفط الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع مراقبون لسوق النفط، أن يثبت تحالف « أوبك بلس» الإنتاج عندما يجتمع الأسبوع المقبل، في ظل توقعات مماثلة بتعافي أسواق النفط من الخسائر الأخيرة.

والأسبوع الماضي، طرحت المملكة العربية السعودية، التي تقود التحالف، خيار خفض الإنتاج، من أجل استقرار أسواق العقود الآجلة للخام، وفي سبيل ذلك حصلت على دعم قوي من أعضاء آخرين.

وبسبب مخاوف بشأن قوة الاقتصاد العالمي، عانت أسعار النفط من أطول سلسلة خسائر منذ العام 2020؛ وهو ما عرض المكاسب المفاجئة وغير المسبوقة التي يتمتع بها دول « أوبك بلس» هذا العام للخطر.

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واستطلعت وكالة «بلومبيرغ» آراء تجار ومحللين، والذين رجحوا أن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاوها الإنتاج ثابتا في اجتماع يوم الإثنين. وقالوا إن الأسواق العالمية في طريقها للتعافي، حيث يؤدي خروج الصين من جائحة «كوفيد-19» - على الرغم من بعض الانتكاسات - إلى تعزيز الطلب، بينما تقلص العقوبات المفروضة على روسيا الإمدادات.

وتوقع 15 من أصل 19 مشاركا في الاستطلاع أن يقرر «أوبك بلس» إبقاء مستويات إنتاج أكتوبر المقبل دون تغيير، بينما توقع الآخرون خفضا. وذكر مندوبون من تحالف المنتجين بشكل خاص أن الكتلة المكونة من 23 دولة لا تزال تدرس خياراتها، بينما يواجه الأعضاء توقعات مستقبلية غير مؤكدة. وغالبا ما فاجأت نتائج الاجتماعات المراقبين في السنوات الأخيرة.