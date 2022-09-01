تفاؤل أميركي بشأن التوصل إلى تحديد سقف لسعر النفط الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أنها «متفائلة» بشأن إمكان التوصل مع الدول الحليفة للولايات المتحدة بشأن تحديد سقف لسعر النفط الذي تبيعه روسيا.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمال في إدارة جو بايدن خلال اجتماع في واشنطن مع نظيرها البريطاني ناظم الزهاوي، إنها «متفائلة فعلا في التقدم الكبير الذي أحرزته طواقمنا ومجموعة السبع بأكملها لنتوصل إلى تحديد سقف للأسعار»، وأضافت أن بريطانيا «كانت حليفًا رئيسيًا في عمل مجموعة السبع لتحديد سقف لسعر النفط الروسي»، وفق وكالة «فرانس برس».

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واتفق قادة دول مجموعة السبع في نهاية يونيو على العمل من أجل تحديد سقف لأسعار النفط الروسي من أجل حرمان موسكو من جزء من عائداتها في قطاع الطاقة. وعمليا، سيعني ذلك أن تبيع روسيا نفطها لهذه الدول بسعر أقل من السعر الذي تبيعه به اليوم لكنه سيبقى أعلى من سعر الإنتاج لتحتفظ بمصلحة اقتصادية للاستمرار في مواصلة بيعه لهذه البلدان وعدم قطع الشحنات.

وقال مسؤول في مجموعة السبع في نهاية يوليو إن «هناك هامشا كبيرا بين سعر الإنتاج وما تفعله روسيا اليوم يمكننا من خلاله وضع السقف الذي سيوفر حوافز اقتصادية لروسيا لمواصلة إنتاج النفط مع حرمانها من فائض الدخل الذي تحصل عليه اليوم»، واعترف بأن الموعد النهائي لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الخطة هو بحكم الأمر الواقع الخامس من ديسمبر عندما يدخل الحظر الأوروبي حيز التنفيذ لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين لتغطية النقل البحري للنفط الروسي.

وتطلب واشنطن «إعفاء» من حظر التأمين هذا على النفط الذي سيجري شحنه بناء على السقف الذي يحدد. ويتمثل التحدي بجذب أكبر عدد ممكن من البلدان إلى هذا المعسكر. وسيطرح هذا الموضوع خلال قمة مجموعة العشرين في بالي (إندونيسيا) في 15 و16 نوفمبر.