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موسكو تصادق على بقاء مجموعتين يابانيتين في مشروع روسي للنفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 سبتمبر 2022, 12:03 مساء
موسكو تصادق على بقاء مجموعتين يابانيتين في مشروع روسي للنفط والغاز
تزود روسيا اليابان حوالي تسعة بالمئة من الغاز الطبيعي المسال. (أ ف ب)
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سمحت الحكومة الروسية لمجموعتين يابانيتين بالاحتفاظ بحصصهما في مشروع «سخالين-2» للنفط والغاز في الشرق الأقصى الروسي، بناء على رغبة طوكيو التي لم تكن تريد التنازل عنها رغم مشاركتها في العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

وأكد ناطق باسم «ميتسوبيشي كورب» لوكالة «فرانس برس»، الخميس، أن مرسومًا حكوميًا روسيًا صدر الأربعاء يسمح للمجموعة اليابانية بنقل حصتها السابقة البالغة 10% في «سخالين-2» إلى كيان جديد أنشأته موسكو من جانب واحد في يوليو. وقبل يوم، اتخذت موسكو قرارًا مماثلًا بشأن مجموعة «ميتسوي أند كو» التي احتفظت بحصتها البالغة 12.5% في المشروع الذي يقع في عرض البحر.

وبعيد اندلاع الحرب في أوكرانيا، قررت مجموعة النفط البريطانية العملاقة «شل» التخلي عن أصولها في روسيا بما في ذلك حصتها البالغة 27.5% في «سخالين-2». وكان الكرملين قرر فجأة في 30 يونيو نقل جميع أسهم هذا المشروع إلى مجموعة جديدة أنشأتها الدولة الروسية ما يفترض أن يسمح بإبقاء الشركاء الأجانب الراغبين في البقاء بتحقيق ذلك.

رغم مشاركتها في العقوبات.. اليابان متمسكة بـ«سخالين-2»
ورغم مشاركتها في العقوبات الدولية ضد موسكو وتقليص وارداتها من الطاقة من روسيا، لم تكن الحكومة اليابانية مستعدة للتخلي عن «سخالين-2» المشروع الأساسي في تزويد البلاد بالغاز الطبيعي المسال. ويرسل إلى اليابان حوالى 60% من عشرة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال المنتج سنويا في هذا المشروع الذي يؤمن وحده نحو 9% من الواردات اليابانية من هذه المادة.
وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي دوري، الخميس، إن الضوء الأخضر الروسي لإبقاء اليابان في المشروع «مهم جدا لاستقرار إمدادات الطاقة في بلادنا».

وقال جيمس برادي من شركة الاستشارات «تينيو» في مذكرة نُشرت الأسبوع الماضي أن إصرار اليابان على البقاء في «سخالين-2» بأي ثمن يعكس الواقع البراغماتي المتمثل في الحفاظ على الحرارة والأضواء في أجواء أصعب سوق عالمية للطاقة منذ عقود.  وكادت طوكيو تشهد انقطاعا في التيار الكهربائي هذا الصيف بسبب نقص الطاقة المرتبط بدرجات الحرارة الحارقة التي أدت إلى تضخم احتياجات تكييف الهواء. 

وتستعد اليابان مثل أوروبا، لمواجهة صعوبات خطيرة في التدفئة هذا الشتاء. وحذر برادي من أن حصص اليابان في «سخالين-2» تبقى في خطر إذ إن تسوية أي نزاع محتمل الآن يفترض أن يتم من قبل محكمة روسية ومن دون اللجوء على الأرجح إلى تحكيم دولي. وفي أوائل أغسطس، خفضت «ميتسوي أند كو» و«ميتسوبيشي» بشكل كبير قيمة حصصهما في «سخالين-2» بسبب الغموض في الأوضاع.

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