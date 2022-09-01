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مصر.. انتهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 سبتمبر 2022, 12:27 صباحا
مصر.. انتهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس
صورة مركبة للسفينة الجانحة بقناة السويس وحركة الملاحة بالمجرى الملاحي (الإنترنت)
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أفادت وسائل إعلام ومواقع ملاحية دولية، اليوم الخميس، بانتهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، بعدما ظهر تكدس عدد من السفن في البحر المتوسط أمام المجرى الملاحي، بسبب جنوح سفينة عملاقة.

ونقل موقع «الشرق» السعودي ، مقره دبي، عن مصادر بهيئة قناة السويس أن السفينة التي جنحت في المجرى الملاحي جرى تعويمها بالكامل، مشيراً إلى أن «حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي».

وأضافت أن السفينة «AFFINITY V» السنغافورية والمحملة بالنفط، جنحت في حدود الساعة 7:15 دقيقة بتوقيت القاهرة، وكانت قادمة من البرتغال وفي طريقها إلى ميناء ينبع بالسعودية.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد موقع «المصري اليوم» المحلي بأن السفينة الجانحة، أدت لتعطل جزئي في حركة سير السفن بقناة السويس. وتشير المعلومات الأولية إلى أن السفينة هي سفينة نفط سنغافورية متجهة إلى ميناء ينبع.

موقع جنوح السفينة
وذكر مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي أن السفينة شطحت قرب نفق الشهيد أحمد حمدي، بين محافظتي الإسماعيلية والسويس، وأن ثمة محاولات من هيئة قناة السويس لتعويمها.

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ولم يتسن الحصول على تعليق فوري هيئة قناة السويس في مصر، كما لم تصدر السلطات أي بيانات ومعلومات عن الحادث.

وتعطلت حركة الملاحة في قناة السويس في كلا الاتجاهين لمدة ستة أيام اعتبارًا من منذ 23 مارس حين جنحت «إيفر غيفن» البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترًا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، خلال عاصفة رملية وتوقفت في عرض مجرى القناة.

لمتابعة حركة الملاحة بمدخل قناة السويس وموقع السفينة الجانحة اضغط هنا

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