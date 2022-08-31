قطر تعتزم بناء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قطر، الأربعاء، اعتزامها بناء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء، أحد أنواع الوقود الجديدة التي تُوصف بأنها مصدر طاقة نظيفة.

وذكر وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، أن المصنع سيتكلف 1.2 مليار دولار وسيبدأ الإنتاج في الربع الأول من العام 2026، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

1.2 مليون طن من الأمونيا سنويا

وقالت شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، التي تحقق أرباحًا طائلة من الغاز الطبيعي المسال، إنها ستنتج 1.2 مليون طن من الأمونيا سنويًا في المصنع الذي سيجرى بناؤه في مدينة مسيعيد الصناعية ما يجعله «أكبر منشأة من نوعها في العالم».

وقال الكعبي، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن «هناك اهتمامًا متزايدًا في استخدام الأمونيا كوقود مدفوعًا بالحاجة إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في النظام البيئي العالمي».

وقود منخفض الكربون

وتابع، خلال مؤتمر صحفي، أن «قرار الاستثمار في المصنع جاء استجابة عملية للرغبة التي أعرب عنها عديد العملاء في الحصول على وقود منخفض الكربون بما في ذلك الأمونيا الزرقاء»، مضيفًا أن بلاده ستعمل على «توفير الأمونيا الزرقاء على نطاق واسع في هذه السوق الذي تشهد تطورًا متزايدًا».

وسيتولى مشروع بناء المصنع كونسورسيوم يضم واحدة من أولى شركات البناء في الشرق الأوسط Consolidated Constructors Company CCC إضافة إلى شركة «تايسن كراب».

إنتاج واستخدام الأمونيا

وتعد الأمونيا مكونًا رئيسيًا في صناعة الأسمدة. ويتم إنتاج الأمونيا الزرقاء عندما يتم التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج أثناء الإنتاج التقليدي للأمونيا.

ويمكن استخدام الأمونيا الزرقاء، التي يمكن نقلها باستخدام السفن، في محطات الطاقة لإنتاج كهرباء منخفضة الكربون. وتسوق الدول المنتجة للغاز مثل قطر لهذه المادة الكيميائية ذات الرائحة الكريهة كبديل من الهيدروجين، كما تدرس اليابان استخدام الأمونيا لتشغيل مولدات إنتاج الكهرباء التي كانت تعمل سابقًا بواسطة الفحم.