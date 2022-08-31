التضخم في أعلى مستوياته بمنطقة اليورو منذ 25 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

سجل التضخم في منطقة اليورو، اليوم الأربعاء، نسبة قياسية جديدة بلغت 9.01%، يعززه الاضطراب الكبير الذي تمر به أسواق الطاقة جراء الحرب الروسية على أوكرانيا بشكل أساسي.

وارتفع معدل التضخم السنوي في الدول التي تستخدم عملة اليورو وعددها 19 إلى 9.1% في أغسطس من 8.9 في يوليو، حسب آخر الأرقام التي نشرتها «يوروستات»، وكالة الإحصاءات الأوروبية الرسمية. ومعدل التضخم الحالي هو الأعلى منذ بدأ اعتماد عملة اليورو العام 1997، وفق موقع «يورونيوز».

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وترتفع أسعار القسم الأكبر من المنتجات أيضا في دول أخرى حول العالم مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أطلق شرارة ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة الأحفورية. وشهد الصيف عدة تظاهرات واحتجاجات في منطقة اليورو وخارجها، حيث يطالب الموظفون والعمال بزيادة الرواتب لمواجهة الغلاء.

ارتفاع التضخم في بريطانيا والولايات المتحدة

وعلا أيضا معدل التضخم في بريطانيا والدنمارك والنرويج التي تتداول بعملاتها الخاصة، حسب إحصاءات رسمية نشرت سابقا هذا الشهر. والتضخم مرتفع أيضا في الولايات المتحدة، ما أجبر بنك الاحتياطي الفدرالي على رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت الأسعار بشكل عام بنسبة 8.1% خلال شهر يوليو في الولايات المتحدة. أما في منطقة اليورو قفزت أسعار الطاقة بمعدل 38.3% وأسعار الغذاء بنسبة 1.06% حسب «يوروستات»، والممتلكات 5% والخدمات 3.8%.