Atwasat

ماسك يضيف حججا جديدة للتخلي عن صفقة «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 أغسطس 2022, 08:44 مساء
ماسك يضيف حججا جديدة للتخلي عن صفقة «تويتر»
صورة مركبة تظهر إيلون ماسك (يسارا) في 10 فبراير 2022 وجاك دورسي (يمينا) في 5 سبتمبر 2018 في واشنطن (أ ف ب)
alwasat radio

تذرع إيلون ماسك في رسالة جديدة إلى «تويتر» بالاتهامات التي حاكها رئيس الأمن السابق في الشركة بيتر زاتكو؛ ليبرر بحجج إضافية قراره التخلي عن مشروع الاستحواذ على المجموعة، الذي أعلنه مطلع يوليو.

كتب مايك رينغلر أحد محامي ماسك في بريد إلكتروني إلى المسؤول القانوني في «تويتر» بتاريخ الإثنين، وجرى نشره الثلاثاء، أن «المزاعم المتعلقة ببعض الحقائق معروفة من (تويتر) قبل أو حتى 8 يوليو 2022، التي لم يكشفها لأطراف تمثل ماسك قبل أو في ذلك التاريخ كشفت مذاك وتقدم ذرائع إضافية ومتميزة لإنهاء اتفاقية الاستحواذ».

- ماسك يطالب المبلّغ عن مخالفات «تويتر» الإدلاء بشهادته
- ماسك يبيع أسهما من «تسلا» تحسبا لخسارة معركته مع «تويتر»

ويشير رينغلر إلى الوقائع التي كشفها بيتر زاتكو رئيس الأمن السابق في «تويتر» الذي انتقد الثغرات في الأمن السيبراني، واتهم المديرين التنفيذيين بالكذب بشأن الطرق المطبقة لمحاربة الحسابات المزيفة والبريد العشوائي.

وجرى إرسال ادعاءات زاتكو، الذي يقدم نفسه على أنه مبلغ عن مخالفات إلى هيئتين أميركيتين ناظمتين، بالإضافة إلى وزارة العدل. وأوضح محامي ماسك أن هذه العناصر الجديدة ليست حسب قوله ضرورية لتبرير إلغاء العقد، ولكنها تشكل حججًا إضافية «في حال اعتبار إشعار 8 يوليو بالإلغاء غير صالح مهما كان السبب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل

السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل
بـ100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي أنتوني

بـ100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي أنتوني
السعودية تعلن ضبط 700 مليون حبة مخدرة قادمة من لبنان خلال 8 سنوات

السعودية تعلن ضبط 700 مليون حبة مخدرة قادمة من لبنان خلال 8 سنوات
شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع

شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع

في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع
مسلسل المناوشات التي لا تنتهي!

مسلسل المناوشات التي لا تنتهي!
أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون

أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون
«اللعب النظيف» يخرج منتخب ليبيا من بطولة كأس العرب للناشئين (فيديو)

«اللعب النظيف» يخرج منتخب ليبيا من بطولة كأس العرب للناشئين (فيديو)
مؤسسة النفط تستعرض معدلات إنتاج «الواحة» المتوقعة خلال 10 سنوات

مؤسسة النفط تستعرض معدلات إنتاج «الواحة» المتوقعة خلال 10 سنوات
مجلس وزراء «حكومة باشاغا» يجتمع في بنغازي

مجلس وزراء «حكومة باشاغا» يجتمع في بنغازي
خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»

خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»
الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل السياسي

الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل ...
تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام

تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام
«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج

«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج
منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»

منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»
«ستموت في العشرين» يرفع لافتة «كامل العدد» بألمانيا

«ستموت في العشرين» يرفع لافتة «كامل العدد» بألمانيا
كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
مسقعة في الفرن

مسقعة في الفرن
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
باكستان تحتاج أكثر من 10 مليارات دولار لعملية إعادة البناء بعد الفيضانات
باكستان تحتاج أكثر من 10 مليارات دولار لعملية إعادة البناء بعد ...
ماسك يطلب من المبلغ عن مخالفات «تويتر» الإدلاء بشهادته
ماسك يطلب من المبلغ عن مخالفات «تويتر» الإدلاء بشهادته
شولتس: ألمانيا باتت في موقع أفضل لمواجهة التهديدات الروسية بشأن الغاز
شولتس: ألمانيا باتت في موقع أفضل لمواجهة التهديدات الروسية بشأن ...
تباطؤ التضخم في إسبانيا خلال أغسطس
تباطؤ التضخم في إسبانيا خلال أغسطس
الصين توقف أكثر من 200 شخص بعد عملية احتيال مصرفي واسعة
الصين توقف أكثر من 200 شخص بعد عملية احتيال مصرفي واسعة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
5 مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك
5 مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك...
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في 2002
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في ......
تراجع إيرادات «هواوي» بنسبة 6% خلال النصف الأول
تراجع إيرادات «هواوي» بنسبة 6% خلال النصف الأول...
تراجع إجمالي الناتج المحلي الروسي بنسبة 4% في الربع الثاني من 2022
تراجع إجمالي الناتج المحلي الروسي بنسبة 4% في الربع الثاني ......
بقيمة 430 مليار دولار.. «كونغرس» يقر خطة بايدن الضخمة للمناخ والصحة
بقيمة 430 مليار دولار.. «كونغرس» يقر خطة بايدن الضخمة للمناخ......
المزيد
«غازبروم الروسية» تعلق شحنات الغاز لـ«إنجي» الفرنسية بسبب متأخرات مالية
«غازبروم الروسية» تعلق شحنات الغاز لـ«إنجي» الفرنسية بسبب ......
ماسك يضيف حججا جديدة للتخلي عن صفقة «تويتر»
ماسك يضيف حججا جديدة للتخلي عن صفقة «تويتر»...
باخرة محملة بالقمح الأوكراني المخصص لإثيوبيا تصل إلى جيبوتي
باخرة محملة بالقمح الأوكراني المخصص لإثيوبيا تصل إلى جيبوتي...
الصين توقف أكثر من 200 شخص بعد عملية احتيال مصرفي واسعة
الصين توقف أكثر من 200 شخص بعد عملية احتيال مصرفي واسعة...
تباطؤ التضخم في إسبانيا خلال أغسطس
تباطؤ التضخم في إسبانيا خلال أغسطس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط