Atwasat

ماسك يطلب من المبلغ عن مخالفات «تويتر» الإدلاء بشهادته

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 أغسطس 2022, 10:36 صباحا
ماسك يطلب من المبلغ عن مخالفات «تويتر» الإدلاء بشهادته
alwasat radio

طلب إيلون ماسك رسميا من مسؤول  الأمن السابق في «تويتر»، بيتر زاتكو، الذي اتهم المنصة أخيرا بالكذب، تقديم مستندات والإدلاء بشهادته في إطار الدعوى القضائية بين الملياردير والشبكة الاجتماعية.

وقال محامو زاتكو لوكالة «فرانس برس» إن موكلهم سيرد على هذا الطلب. وفي وثيقة أُرسلت الشهر الماضي إلى وزارة العدل وهيئتين ناظمتين أميركيتين، اتهم الرجل الذي قدم نفسه على أنه مُبلّغ عن المخالفات، «تويتر» بالتقصير في حماية الأمن الإلكتروني لبيانات مستخدميها. كذلك، اتهم مسؤولي الشبكة العملاقة بتعمّد المبالغة العلنية في تقدير حجم معركتها ضد الحسابات المزيفة والبريد العشوائي.

ومن شأن هذا التأكيد الأخير أن يعزز موقف إيلون ماسك، الذي يقول إنه تخلى عن صفقة الاستحواذ على «تويتر» لأن الشركة كذبت عليه بشأن نسبة هذه الحسابات المزيفة والبريد العشوائي على الشبكة الاجتماعية.

زاتكو سيلبي طلب ماسك
وسلّم رجل الأعمال ومحاموه بيتر زاتكو طلبا رسميا، السبت، يتضمن تقديم جميع المستندات والمراسلات التي بحوزته في ما يتعلق بـ«تأثير الحسابات المزيفة والرسائل غير المرغوب فيها وتبعاتها على نشاط تويتر»، وفق الوثيقة الموجودة في الملف والتي اطلعت عليها «فرانس برس». وتمتد الفترة التي يشملها الطلب من الأول من يناير 2019 حتى تاريخ استلام الطلب.

- مدير «تويتر» السابق يتلقى أمرا بتقديم مستندات في معركته ضد إيلون ماسك
- ماسك يبيع أسهما من «تسلا» تحسبا لخسارة معركته مع «تويتر»

ويسعى رئيس شركة «تيسلا» أيضا للحصول على شهادة بيتر زاتكو الذي طلب منه الإدلاء بإفادته في التاسع من سبتمبر في مبنى قريب من منزله في نيو جيرسي. وأشار محامو زاتكو إلى أنه سيلبي هذا الطلب، موضحين أن مشاركته ستكون «غير طوعية». وأكد المحامون أن زاتكو «لم يقدّم بلاغه إلى السلطات المعنية بهدف تعزيز موقع ماسك أو إضعاف تويتر، ولكن لحماية أفراد العامة الأميركيين ومساهمي تويتر».

ويطلب إيلون ماسك أيضا من مدير الأمن السابق تقديم أي مستند يتعلق بقياس عدد المستخدمين النشطين يوميا الذين يمكن للشركة تحقيق دخل منهم، وهو مؤشر رئيسي لأداء المجموعة.

إلى ذلك، يريد الملياردير الحصول على مستندات مكتوبة من العروض  التي كان بيتر زاتكو يقدمها أمام الإدارة بشأن مخاطر تعرضها لهجمات إلكترونية والثغرات في أنظمة تويتر المعلوماتية. وأبدى ماسك اهتماماً أيضا في الحصول على أي وثائق أو مراسلات «مرتبطة بمحاولات إخفاء ثغرات الشركة الأمنية على المستثمرين والهيئات الناظمة وأفراد العامة»، وأي دليل عن «أنشطة غير قانونية» في الشركة.

ومن المقرر البدء بالنظر في الخلاف بين «تويتر» وإيلون ماسك خلال المحاكمة التي ستنطلق في 17 أكتوبر أمام محكمة متخصصة في ولاية ديلاوير ويُتوقع أن تستمر خمسة أيام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل السياسي

الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل ...
تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام

تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام
«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج

«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج
منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»

منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»
كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
اسحيم: نجهز لمعرض يجمع التشكيليين الليبيين

اسحيم: نجهز لمعرض يجمع التشكيليين الليبيين
هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟

هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه

صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
شاهد.. «هذا المساء» يقدم قراءة في تداعيات اشتباكات طرابلس

شاهد.. «هذا المساء» يقدم قراءة في تداعيات اشتباكات طرابلس
ختام ندوة «تيكاد» بتونس.. اليابان تتعهد بـ«توثيق التعاون» مع أفريقيا والضغط من أجل مقعد دائم في مجلس الأمن

ختام ندوة «تيكاد» بتونس.. اليابان تتعهد بـ«توثيق التعاون» مع أفريقيا والضغط من ...
100 وفاة.. حصيلة ثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة بالسودان

100 وفاة.. حصيلة ثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة بالسودان
المدعي العسكري يصدر أوامر بالقبض على الجويلي وباشاغا وعبدالجليل وصوان ومنعهم من السفر

المدعي العسكري يصدر أوامر بالقبض على الجويلي وباشاغا وعبدالجليل وصوان ومنعهم من ...
نبل سالي روني والعسف الإسرائيلي

نبل سالي روني والعسف الإسرائيلي
«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب

«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب
«وسط الخبر»: صراع الحكومتين بين الركود التجاري وتضرر رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة

«وسط الخبر»: صراع الحكومتين بين الركود التجاري وتضرر رؤوس الأموال الصغيرة ...
تحقيقات | مواهب شبابية مظلومة

تحقيقات | مواهب شبابية مظلومة
كاركاتير خيري - مضادات السلام والاستقرار

كاركاتير خيري - مضادات السلام والاستقرار
«طاجين»

«طاجين»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
السجاد العصري يفترش مكانه تدريجا في الإنتاج الإيراني
السجاد العصري يفترش مكانه تدريجا في الإنتاج الإيراني
شركات النفط الصينية تحقق أرباحا غير مسبوقة
شركات النفط الصينية تحقق أرباحا غير مسبوقة
«إصلاح هيكلي» لسوق الكهرباء الأوروبية لمواجهة ارتفاع الأسعار
«إصلاح هيكلي» لسوق الكهرباء الأوروبية لمواجهة ارتفاع الأسعار
إخماد حريق على متن عبارة تقل 300 شخص قبالة السواحل السويدية
إخماد حريق على متن عبارة تقل 300 شخص قبالة السواحل السويدية
باكستان تحتاج أكثر من 10 مليارات دولار لعملية إعادة البناء بعد الفيضانات
باكستان تحتاج أكثر من 10 مليارات دولار لعملية إعادة البناء بعد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
5 مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك
5 مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك...
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في 2002
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في ......
تراجع إيرادات «هواوي» بنسبة 6% خلال النصف الأول
تراجع إيرادات «هواوي» بنسبة 6% خلال النصف الأول...
تراجع إجمالي الناتج المحلي الروسي بنسبة 4% في الربع الثاني من 2022
تراجع إجمالي الناتج المحلي الروسي بنسبة 4% في الربع الثاني ......
بقيمة 430 مليار دولار.. «كونغرس» يقر خطة بايدن الضخمة للمناخ والصحة
بقيمة 430 مليار دولار.. «كونغرس» يقر خطة بايدن الضخمة للمناخ......
المزيد
تباطؤ التضخم في إسبانيا خلال أغسطس
تباطؤ التضخم في إسبانيا خلال أغسطس...
شولتس: ألمانيا باتت في موقع أفضل لمواجهة التهديدات الروسية بشأن الغاز
شولتس: ألمانيا باتت في موقع أفضل لمواجهة التهديدات الروسية ......
ماسك يطلب من المبلغ عن مخالفات «تويتر» الإدلاء بشهادته
ماسك يطلب من المبلغ عن مخالفات «تويتر» الإدلاء بشهادته...
باكستان تحتاج أكثر من 10 مليارات دولار لعملية إعادة البناء بعد الفيضانات
باكستان تحتاج أكثر من 10 مليارات دولار لعملية إعادة البناء ......
إخماد حريق على متن عبارة تقل 300 شخص قبالة السواحل السويدية
إخماد حريق على متن عبارة تقل 300 شخص قبالة السواحل السويدية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط