باكستان تحتاج أكثر من 10 مليارات دولار لعملية إعادة البناء بعد الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير التخطيط الباكستاني، إحسان إقبال، الثلاثاء، إن بلاده بحاجة إلى أكثر من عشرة مليارات دولار لإصلاح وإعادة بناء البنى التحتية المتضررة جراء الفيضانات المدمرة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة.

وأوضح لوكالة «فرانس برس»، «لحقت أضرار هائلة بالبنى التحتية وخصوصا الاتصالات والطرقات والزراعة وسبل العيش».

1061 قتيلا جراء الفيضانات

وأدت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التي بدأت مطلع يونيو في باكستان، إلى سقوط 1061 قتيلا على ما أظهرت آخر حصيلة صادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وصرحت الهيئة بأن 28 شخصا قضوا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما لا تزال السلطات تحاول الوصول إلى بلدات معزولة تقع في مناطق جبلية في شمال البلاد.