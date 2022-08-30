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باكستان تحتاج أكثر من 10 مليارات دولار لعملية إعادة البناء بعد الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 أغسطس 2022, 08:07 صباحا
باكستان تحتاج أكثر من 10 مليارات دولار لعملية إعادة البناء بعد الفيضانات
أشخاص يتجمعون قرب مجرى سيل في منطقة مينغورا شمال باكستان، 27 أغسطس 2022، (ا ف ب)
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قال وزير التخطيط الباكستاني، إحسان إقبال، الثلاثاء، إن بلاده بحاجة إلى أكثر من عشرة مليارات دولار لإصلاح وإعادة بناء البنى التحتية المتضررة جراء الفيضانات المدمرة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة.

وأوضح لوكالة «فرانس برس»، «لحقت أضرار هائلة بالبنى التحتية وخصوصا الاتصالات والطرقات والزراعة وسبل العيش».

1061  قتيلا جراء الفيضانات
وأدت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التي بدأت مطلع يونيو في باكستان، إلى سقوط 1061 قتيلا على ما أظهرت آخر حصيلة صادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وصرحت الهيئة بأن 28 شخصا قضوا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما لا تزال السلطات تحاول الوصول إلى بلدات معزولة تقع في مناطق جبلية في شمال البلاد.

 

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