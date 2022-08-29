إخماد حريق على متن عبارة تقل 300 شخص قبالة السواحل السويدية

القاهرة - بوابة الوسط

اندلع حريق، اليوم الإثنين، على متن عبارة «ستينا سكانديكا» المخصصة للسيارات، التي تقل 300 شخص، وفق ما أعلنت السلطات البحرية وصاحب السفينة، وجرت عملية إنقاذ واسعة النطاق على متن السفينة التي كانت تقوم برحلة بين السويد ولاتفيا.

وامتد الحريق، الذي يبدو أنه بدأ في شاحنة مبردة، إلى منصة ركن السيارات على العبارة. وصرحت الناطقة باسم الإدارة البحرية السويدية بأن «الحريق بات تحت السيطرة»، بحسب «مونت كارلو» الدولية.

3 مروحيات و7 سفن

وأكد الناطق باسم الشركة التي تستأجر السفينة، ستيفان الفستروم، «إنه حريق محدود تركز حول شاحنة مبردة على منصة ركن السيارات». وأضاف: «يبدو أن الحريق اندلع من الشاحنة».

وأُرسلت إلى المكان ثلاث مروحيات وسبع سفن، وكان على متن العبارة 240 راكبًا ونحو 60 من أفراد الطاقم. ولم تسجل أية إصابات حتى الساعة بعد إطلاق الإنذار قرابة الساعة 12.30 بالتوقيت المحلي (10.30 ت غ). وقال الفستروم: «تصاعد الدخان لكن كثافته تراجعت إلى حد كبير».

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وكانت السفينة «ستينا سكانديكا» قبالة جزيرة غوتسكا ساندن جنوب شرق السواحل السويدية، تقوم برحلة بين ستوكهولم وفنتسبيلس في لاتفيا.