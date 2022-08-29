شركات النفط الصينية تحقق أرباحا غير مسبوقة

القاهرة - بوابة الوسط

حققت شركات النفط الصينية العملاقة «سينوبيك» و«بتروتشاينا» و«كنوك» ارتفاعا في الأرباح في النصف الأول من العام عززها ارتفاع أسعار الطاقة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت مجموعة «سينوبيك» العامة أكبر شركة تكرير في آسيا عن أرباح صافية بلغت 43.53 مليار يوان (6.37 مليار يورو) بين يناير ويونيو، بزيادة 10.4% على أساس سنوي، حسب وكالة «فرانس برس». ومع ذلك شهدت الشركة انخفاض مبيعاتها من المنتجات البترولية المكررة بنسبة 9.8% خلال عام بسبب جائحة (كوفيد-19) والقيود في الصين التي أثرت بشدة على الطلب.

«بلومبيرغ»: «بتروتشاينا» أكبر منتج للخام الصيني

من جانبها حققت «بتروتشاينا»، وهي كيان مدرج في البورصة في شركة النفط الوطنية العملاقة «سي إن بي سي» أرباحا صافية بلغت 82.39 مليار يوان (12.05 مليار يورو) في النصف الأول من السنة، بزيادة 55.3% خلال عام واحد.

واعتبرت وكالة «بلومبيرغ» أن الشركة وهي أكبر منتج للخام الصيني، حققت أداء غير مسبوق خلال فترة ستة أشهر. وفي الوقت نفسه من العام الماضي حققت شركة «بتروتشاينا» أرباحا بلغت 53 مليار يوان. وقالت الشركة خلال إعلان نتائجها الخميس إن بعض «العوامل الجيوسياسية مثل الأزمة الأوكرانية أدت في النصف الأول إلى زيادة كبيرة في متوسط سعر» النفط على المستوى العالمي.

من جانبها، شهدت الشركة الوطنية النفطية الصينية «كنوك» أكبر منتج للنفط والغاز البحري في الصين زيادة أرباحها الصافية بأكثر من الضعف في النصف الأول. وبلغت أرباحها 71.89 مليار يوان (10.50 مليار يورو) في مقابل 33.3 مليار يوان قبل عام. لكن حذرت المجموعة من «البيئة الخارجية التي ستبقى معقدة ومتغيرة» في النصف الثاني من العام.