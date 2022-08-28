ألمانيا: خزانات الغاز تمتلئ «أسرع من المتوقع»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة الألمانية، الأحد، أن ملء خزانات الغاز يجري في وقت «أسرع من المتوقع»، رغم الانخفاضات الحادة في الإمدادات الروسية.

وقال وزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابيك في بيان: «رغم الظروف الصعبة (...) فإن الخزانات تمتلئ في وقت أسرع من المتوقع»، بحسب «فرانس برس».

وأوضحت الوزارة أن هدف التخزين الذي حددته الحكومة لأكتوبر عند 85 في المئة «يجب أن يتم الوصول إليه مطلع سبتمبر». وأضافت أن احتياطات الغاز تبلغ حاليًا 82% من قدرتها.

«شراء كميات ضخمة من الغاز»

وفي منتصف أغسطس، أبدت الوكالة الفدرالية لشبكات الطاقة، الجهة المنظمة للطاقة، تشكيكها بشأن قدرة البلاد على تحقيق هذه الأهداف.

غير أن «الإجراءات الوقائية» التي اتخذتها برلين في الأسابيع الأخيرة، خصوصًا في إطار اقتصاد الطاقة، إضافة إلى «شراء كميات ضخمة من الغاز» من موردين آخرين، سمحت بـ«إحراز تقدم كبير»، وفق الحكومة.

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وتعتمد ألمانيا بشكل كبير على الغاز الروسي، الذي شهدت البلاد انخفاضًا حادًا في إمداداته منذ بداية الحرب على أوكرانيا. وانخفض تدفق الغاز بنسبة 20 في المئة عبر خط أنابيب الغاز «نورد ستريم»، فيما اتهم الاتحاد الأوروبي موسكو باستخدام الطاقة «سلاحًا» في النزاع.

زيادة استخدام الفحم وتقليل استهلاك المباني

وفي مواجهة خطر النقص، حددت برلين في يوليو سلسلة من الأهداف لمخزونات الغاز تصل إلى 95% بحلول الأول من نوفمبر، قبل بداية الشتاء. وللقيام بذلك، تبنت الحكومة سلسلة من تدابير توفير الموارد، بما في ذلك زيادة استخدام الفحم وتقليل استهلاك المباني العامة وحوافز للشركات.

كذلك، أصدرت برلين حزمة استثنائية بقيمة 1.5 مليار يورو لشراء الغاز الطبيعي المسال لضمان إمداداته من قطر والولايات المتحدة خصوصًا. وفي هذا السياق، قال هابيك: «تمكنا من استبدال جزء كبير جدًا من الغاز الروسي»، في ما يعد استراتيجية ناجحة.

وعلى المدى المتوسط، تم التخطيط لمشاريع إنشاء خمس محطات للغاز الطبيعي المسال في البلاد، بهدف استيراد الغاز مباشرة عبر البحر. ومن المفترض أن تشغل المحطة الأولى خلال الشتاء المقبل في ميناء فيلهلمسهافن على بحر الشمال.