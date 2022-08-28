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باريس: إعلان زيادة محتملة لشحنات الغاز الجزائري إلى فرنسا قريبا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 أغسطس 2022, 06:20 مساء
باريس: إعلان زيادة محتملة لشحنات الغاز الجزائري إلى فرنسا قريبا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبدالمجيد تبون في الجزائر. (أ ف ب)
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أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، الأحد، غداة زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الجزائر أن «إعلانات ستصدر قريبًا» عن زيادة محتملة لشحنات الغاز الجزائري إلى فرنسا.

وأفادت إذاعة «أوروبا 1» بأن مفاوضات جارية حاليًا بين مجموعة الطاقة الفرنسية «إنجي» التي كانت رئيستها كاترين ماكغريغور من بين أفراد الوفد الرسمي المرافق لماكرون، ومسؤولين جزائريين لرفع الزيادة إلى 50% من الكميات الحالية، وفق «فرانس برس». 

وقال فيران، على قناة «بي إف إم تي في»، «لا أستطيع تأكيد ذلك»، بذريعة أنه «لا يعلق على (معلومات) متعلقة بالخارجية الفرنسية والخارجية الجزائرية». لكنه أضاف أن «إعلانات ستصدر قريبًا»، مؤكدًا حصول «تقارب في إطار زيارة» إيمانويل ماكرون التي بدأت مساء الخميس واستمرت حتى بعد ظهر السبت.

فرنسا تعتمد بنسبة قليلة على الغاز 
وشدد الرئيس الفرنسي خلال زيارته على أن «فرنسا تعتمد بنسبة قليلة على الغاز في احتياجاتها من الطاقة، أي نحو 20 بالمئة، وفي المجموع تمثل الجزائر 8 إلى 9 بالمئة».  وأضاف: «لسنا في وضع حيث يمكن للغاز الجزائري أن يغير المعطيات»، مشيرًا إلى أن فرنسا «ضمنت احتياجاتها» لفصل الشتاء والمخزونات في حدود 90 بالمئة. 

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وأبرمت الجزائر أخيرًا اتفاقات مع إيطاليا لزيادة شحنات الغاز بحلول نهاية العام عبر خط أنابيب الغاز «ترانسميد». وأصبحت الجزائر المورد الأول لإيطاليا متقدمة على روسيا، بعد غزو أوكرانيا. ومنذ بداية العام 2022، زودت الجزائر إيطاليا بـ13.9 مليار متر مكعب، متجاوزة الكميات المتفق عليها سابقًا بنسبة 113%.

وتعد الجزائر أول مصدِّر للغاز في أفريقيا، وتمد أوروبا بنحو 11% من احتياجاتها.

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