Atwasat

شركة «موديرنا» تطالب «فايزر- بايونتك» بتعويضات مالية عن لقاح كوفيد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 أغسطس 2022, 01:45 مساء
شركة «موديرنا» تطالب «فايزر- بايونتك» بتعويضات مالية عن لقاح كوفيد
لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا. (أ ف ب)
alwasat radio

أطلق مختبر «موديرنا» الأميركي الجمعة معركة قضائية ضدّ «فايزر- بايونتك»، لاتهامهما بانتهاك براءات حول تكنولوجيات أساسية للقاح بتقنية الحمض الريبي النووي المرسال ضد «كوفيد-19»، وجاء في بيان صادر عن الشركة أن «موديرنا على قناعة بأن لقاح كوميرناتي من فايزر وبايونتك ضدّ كوفيد-19 ينتهك البراءات التي أودعتها موديرنا بين 2010 و2016»، مشيرة إلى أنها تنوي استخدام مروحة التكنولوجيات المرتبطة بالرنا المرسال لتطوير علاجات ضدّ الإنفلونزا وفيروس العوز المناعي البشري «اتش آي في» وأمراض المناعة الذاتية وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطانات، وكانت موديرنا وفايزر«متعاونة مع بايونتك» أوّل من بدأ، بعيد تفشّي الجائحة، بإنتاج لقاحات ضدّ فيروس كورونا بتقنية الحمض الريبي النووي المرسال التي تتيح حثّ الخلايا البشرية على توليد بروتينات موجودة في الفيروس كي يعتاد الجهاز المناعي على التعرّف على هذا الفيروس وكبحه، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وفيما مضى كانت اللقاحات قبل ذلك ترتكز على جرعات فيروسية أُضعف مفعولها أو أُبطل يعتاد الجسم بفضلها على التصدّي للفيروس وكان تطوير العلاجات الذي يتطلّب تجارب سريرية للتحقّق من سلامتها يستغرق في الأغلب عدة سنوات، وشكل استعمال تكنولوجيا الرنا المرسال في لقاحات موديرنا و«فايزر- بايونتك» الأكثر استخداما في العالم تتويجا لأربعة عقود من الأبحاث سمحت بتخطّي عراقيل عدة، وتعلق آمال كبيرة على هذه التكنولوجيا التي تتيح مرونة واسعة وقدرة على تحفيز إنتاج المستضدات في الجسم، وأوضحت موديرنا أنها قدّمت شكوى في ولاية ماساتشوسيتس في الولايات المتحدة وفي دوسلدورف في ألمانيا، وقد يستغرق فضّ هذا النزاع القضائي عدّة سنوات.

«فايزر- بايونتك» لم تطلع بعد على مضمون الشكوى
وكشفت «فايزر- بايونتك» في رسالة إلى وكالة «فرانس برس» أنها لم تطلع بعد على مضمون الشكوى كاملا. غير أن المجموعتين لم تخفيا استغرابهما من هذه التطوّرات، نظرا إلى أن لقاح «فايزر- بايونتك» ضدّ كوفيد-19 «قائم على تكنولوجيا الرنا المرسال الحصرية لبايونتك وهو طوّر في إطار تعاون بين بايونتك وفايزر».

وقالت «بايونتك» في بيان منفصل «إنه أمر مؤسف لكن من الشائع أن تقول شركات أخرى إن منتجا ناجحا ينتهك ملكيتها الفكرية»، وأعربت المجموعتان عن استعدادهما للدفاع بـ«شراسة» عن مصالحهما في وجه مزاعم موديرنا، وهذه ليست أول دعوى قضائية تطلق على خلفية انتهاك براءات حول تكنولوجيا الرنا المرسال الجديدة، فمجموعة «موديرنا» ملاحقة من شركتي التكنولوجيا الحيوية الصغيرتين «أربوتوس بيوفارما كوربوريشن» و«جينيفنت ساينسز» وتطال «بايونتك» شكوى قدّمتها في ألمانيا شركة كيورفاك الألمانية ردّت عليها «فايزر- بايونتك» بدعوى في الولايات المتحدة.

وقال ستيفان بانسيل المدير العام لمختبرات «موديرنا» في البيان «نطلق هذه الملاحقات لحماية منصتنا التكنولوجية الابتكارية للرنا المرسال التي استثمرنا فيها مليارات الدولارات وشملناها ببراءات خلال العقد الذي سبق جائحة كوفيد-19»، وأوضحت موديرنا أنها التزمت منذ أكتوبر 2020 بعدم إطلاق ملاحقات على صلة بالملكية الفكرية طالما أن الجائحة مستشرية، لكنها تعتبر أن الأحوال تبدّلت، ولا تطلب الشركة سحب لقاح «فايزر- بايونتك» من السوق بل إنها تطالب بتعويضات مالية للقاحات المباعة منذ مارس فقط، وتتوقّع فايزر أن تجني 32 مليار دولار من مبيعات لقاحها المضاد لـ«كوفيد-19» من أوّل سنة 2022 إلى آخرها، وأوضحت موديرنا أن البراءات التي تشكّل موضع الملاحقات ضدّ فايزر وبايونتك لم تطوّر عندما كانت تتعاون مع الوكالة الأميركية للأبحاث لتسريع وتيرة الأعمال الرامية إلى احتواء انتشار كوفيد-19.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«اللواء 444» يحرر 5 مصريين خطفوا في بني وليد

«اللواء 444» يحرر 5 مصريين خطفوا في بني وليد
بن قدارة: إيداع مرتبات يوليو وأغسطس للعاملين في قطاع النفط بالزيادة 67%

بن قدارة: إيداع مرتبات يوليو وأغسطس للعاملين في قطاع النفط بالزيادة 67%
في قطاع غزة المحاصر.. يحرقون البلاستيك لاستخراج الوقود

في قطاع غزة المحاصر.. يحرقون البلاستيك لاستخراج الوقود
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي: التصدي للتضخم «سيكون مؤلما» و«سيستغرق وقتا»

رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي: التصدي للتضخم «سيكون مؤلما» و«سيستغرق وقتا»
الدوامة مستمرة.. الجنوب الليبي يسجل 10 إصابات جديدة بـ«لدغات العقارب»

الدوامة مستمرة.. الجنوب الليبي يسجل 10 إصابات جديدة بـ«لدغات العقارب»
المنتخب الوطني يستأنف نشاطه في أيام «فيفا».. ودورة دولية ببنغازي

المنتخب الوطني يستأنف نشاطه في أيام «فيفا».. ودورة دولية ببنغازي
بايدن: على الديمقراطيين إنقاذ البلاد من «شبه فاشية» جمهوريي ترامب

بايدن: على الديمقراطيين إنقاذ البلاد من «شبه فاشية» جمهوريي ترامب
«جيمس ويب» يرصد ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي لكوكب خارجي

«جيمس ويب» يرصد ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي لكوكب خارجي
الصين: تواجه ارتفاع أسعار ألواح الطاقة الشمسية.. والجفاف يضرب 50% من أراضي البلاد

الصين: تواجه ارتفاع أسعار ألواح الطاقة الشمسية.. والجفاف يضرب 50% من أراضي ...
جريدة «الوسط»: طرابلس فوق صفيح ساخن

جريدة «الوسط»: طرابلس فوق صفيح ساخن
شاهد في «وسط الخبر»: بوهادي منطقة أشباح.. والدبيبة يظهر تصميما على التحدي

شاهد في «وسط الخبر»: بوهادي منطقة أشباح.. والدبيبة يظهر تصميما على التحدي
في العدد 353: تصعيد كلامي وتحريك عسكري.. وركود اقتصادي

في العدد 353: تصعيد كلامي وتحريك عسكري.. وركود اقتصادي
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان

قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه ...
كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات

كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات
شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم

شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم
سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)

سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)
الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي

الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي
ليبيا.. بين وبين

ليبيا.. بين وبين
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
رفع أسعار الطاقة في بريطانيا بنسبة 80%
رفع أسعار الطاقة في بريطانيا بنسبة 80%
الصين: تواجه ارتفاع أسعار ألواح الطاقة الشمسية.. والجفاف يضرب 50% من أراضي البلاد
الصين: تواجه ارتفاع أسعار ألواح الطاقة الشمسية.. والجفاف يضرب 50%...
«فرانس برس»: رئيس الاحتياطي الفدرالي يواجه تضخما قياسيا
«فرانس برس»: رئيس الاحتياطي الفدرالي يواجه تضخما قياسيا
أسعار الكهرباء في فرنسا وألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا
أسعار الكهرباء في فرنسا وألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي: التصدي للتضخم «سيكون مؤلما» و«سيستغرق وقتا»
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي: التصدي للتضخم «سيكون مؤلما» ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
5 مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك
5 مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك...
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في 2002
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في ......
تراجع إيرادات «هواوي» بنسبة 6% خلال النصف الأول
تراجع إيرادات «هواوي» بنسبة 6% خلال النصف الأول...
تراجع إجمالي الناتج المحلي الروسي بنسبة 4% في الربع الثاني من 2022
تراجع إجمالي الناتج المحلي الروسي بنسبة 4% في الربع الثاني ......
بقيمة 430 مليار دولار.. «كونغرس» يقر خطة بايدن الضخمة للمناخ والصحة
بقيمة 430 مليار دولار.. «كونغرس» يقر خطة بايدن الضخمة للمناخ......
المزيد
شركة «موديرنا» تطالب «فايزر- بايونتك» بتعويضات مالية عن لقاح كوفيد
شركة «موديرنا» تطالب «فايزر- بايونتك» بتعويضات مالية عن لقاح......
روسيا ستبدأ في بناء مفاعلين نوويين بالمجر بقيمة 12.5 مليار يورو
روسيا ستبدأ في بناء مفاعلين نوويين بالمجر بقيمة 12.5 مليار ......
إلغاء المئات من الرحلات الجوية في البرتغال وإسبانيا بسبب إضرابات
إلغاء المئات من الرحلات الجوية في البرتغال وإسبانيا بسبب ......
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي: التصدي للتضخم «سيكون مؤلما» و«سيستغرق وقتا»
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي: التصدي للتضخم «سيكون ......
أسعار الكهرباء في فرنسا وألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا
أسعار الكهرباء في فرنسا وألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط