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روسيا ستبدأ في بناء مفاعلين نوويين بالمجر بقيمة 12.5 مليار يورو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 أغسطس 2022, 11:53 صباحا
روسيا ستبدأ في بناء مفاعلين نوويين بالمجر بقيمة 12.5 مليار يورو
مفاعل نووي روسي، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت الحكومة المجرية، الجمعة، أن إنشاء موقع لبناء مفاعلين نوويين جديدين الذي تبلغ قيمتهما 12.5 مليار يورو، سيبدأ «في الأسابيع المقبلة»، بالتعاون مع مجموعة «روساتوم» الروسية العملاقة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ورحب وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو بالموافقة التي صدرت عن السلطة التنظيمية الوطنية قبل يوم بعد تأخرها. وقال في تسجيل فيديو نُشر على حسابه على «فيسبوك» «إنها خطوة كبيرة»، مضيفًا: «يمكننا الآن الانتقال من المرحلة الأولية إلى مرحلة البناء. ستشهدونها في الأسابيع المقبلة في موقع باكس»، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن «يبدأ تشغيل المفاعلين بحلول 2030».

علاقة أوربان مع الرئيس الروسي
ويعكس هذا المشروع المثير للجدل العلاقات التي أقامها على مر السنين رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولم تغير الحرب في أوكرانيا موقف المجر من هذه القضية خلافًا لرغبة شركائها في الاتحاد الأوروبي في التحرر من موسكو، وفي هذا الإطار خسرت «روساتوم» في بداية مايو عقدًا مهمًا في فنلندا.

ويمنح الاتفاق الموقع في يناير 2014 «روساتوم» امتياز بناء مفاعلين يسميان «باكس 2» في موقع محطة الطاقة النووية المجرية الوحيدة، على بعد ساعة بالسيارة عن بودابست، ويجري تمويل هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 12.5 مليار يورو بنسبة تصل إلى 80%  أو عشرة مليارات يورو بقرض من روسيا إلى المجر التي ستتكفل بالـ2.5 مليار يورو المتبقية، وستكمل الوحدات الجديدة التي تبلغ قدرة كل منها 1.2 غيغاوات المفاعلات الأربعة الحالية التي بنيت في ثمانينيات القرن العشرين وتؤمن نحو نصف إنتاج الكهرباء.

وقال سيارتو «بهذه الطريقة يمكننا ضمان أمن إمدادات الطاقة في المجر على الأمد الطويل وحماية الشعب المجري من التقلبات الشديدة في أسعار الطاقة»، وتنتقد المجر سياسة العقوبات التي يتبعها الاتحاد الأوروبي وكثفت أخيرا تعاونها مع موسكو في مجال الغاز عبر التفاوض على تسليم شحنات أكبر ما كان مقررا في الاتفاقات التجارية السابقة.

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