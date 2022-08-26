إلغاء المئات من الرحلات الجوية في البرتغال وإسبانيا بسبب إضرابات

القاهرة - بوابة الوسط

ألغيت نحو 180 رحلة جوية في البرتغال وإسبانيا بسبب إضراب الطواقم الجوية وعمّال الأمتعة، على ما قال مسؤولون في شركات طيران ومطارات الجمعة، ما أدى إلى تفاقم الاضطراب في هذا القطاع خلال موسم الصيف المزدحم.

قالت إدارة مطارات البرتغال «إنا» إن نحو 150 رحلة كانت مقررة الجمعة والسبت ألغيت، ما أثّر على مطارَي لشبونة وبورتو بالإضافة إلى مطارات أخرى أصغر حجما بسبب إضراب الطواقم الأرضية احتجاجا على الأجور، ومن المقرر أن سيستمر حتى مساء الأحد، حسب وكالة «فرانس برس».

واضطرت شركة الطيران المنخفضة الكلفة «راين إير» المتضررة أصلا من الإضرابات في إسبانيا، إلى إلغاء نحو 100 رحلة على مدار اليومين.

في البرتغال يطالب المضربون «برفع فوري للأجور» للسماح للموظفين بـ«استعادة قوتهم الشرائية»، على ما أفاد بيان من النقابة الوطنية لعمال الطيران المدني والتي دعت إلى الاضراب. كما يتهم المضربون الشركة بتوقيف التدرج المهني وعدم احترام حقوق العمل في ما يتعلق بالامتيازات خلال أيام العطل.

تشغل «بورتواي» 2500 موظف وتملك 100 % من أصول «إنا» المتفرعة من الشركة الفرنسية فينسي. واعتبرت الشركة ان الاضراب «غير مسؤول» لأنه يتزامن مع «وقت يشهد حركة كبيرة في قطاعي الطيران والسياحة» المهمّان جدا للاقتصاد البرتغالي.

وكانت شركة الطيران المنخفضة الكلفة «إيزيجت» الأكثر تضررا بعدما قرّرت الخميس إلغاء العديد من الرحلات في أهم مطارات البرتغال جرّاء هذا التحرك الاحتجاجي في شركة «بورتواي» التابعة لادارة المطارات.