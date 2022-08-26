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أسعار الكهرباء في فرنسا وألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 أغسطس 2022, 06:19 مساء
أسعار الكهرباء في فرنسا وألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا
شعار شركة «كهرباء فرنسا»، 18 يناير 2022، (ا ف ب)
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خلال أسبوع جنوني لأسعار الطاقة في أوروبا، سجلت أسعار الكهرباء بالجملة للعام 2023 في ألمانيا وفرنسا أرقاما قياسية، الجمعة، مع 850 يورو وأكثر من ألف يورو لكل ميغاوات في الساعة على التوالي.

قبل عام، كانت الأسعار في هذين البلدين نحو 85 يورو لكل ميغاوات في الساعة، حسب وكالة «فرانس برس».

وهناك العديد من الأسباب وراء ارتفاع الأسعار بدءا بتراجع شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا منذ بداية الحرب في أوكرانيا، إذ إن العديد من محطات الطاقة الحرارية تستخدم الغاز لتوليد الكهرباء. وارتفع سعر الغاز إلى مستويات قياسية بسبب ندرته.

في فرنسا، لا يعمل في الوقت الحالي سوى 24 مفاعلا نوويا من أصل 56 في شركة «EDF» الفرنسية بسبب مشكلة التآكل ما يخفض إنتاج الكهرباء في فرنسا إلى مستوى منخفض تاريخيا، ما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع الأسعار.

بالنسبة إلى ديسمبر المقبل تحديدا، سيكون سعر ميغاوات الكهرباء في الساعة أكثر من 1600 يورو، وهو مستوى غير مسبوق.

ويضع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء خططا لتوفير الطاقة مع العلم أن خطر حصول نقص وانقطاع التيار يزداد مع اقتراب فصل الشتاء.

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